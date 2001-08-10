В Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до поворота на ОТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сейчас все силы подрядной организации сосредоточены на том, чтобы довести улицу Ленина до проектного решения. Речь идет о завершении благоустройства: установке освещения и работах на тротуарной части. Капитальный ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», срок окончания контракта - 1 ноября текущего года, работы ведутся без отставания от графика, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как сообщил заместитель директора по реализации проекта ООО «Востокдорстрой» Владимир Павлов, на сегодня полностью завершено переустройство инженерных сетей, ремонтируемая дорога практически полностью находится в верхнем слое асфальта, продолжается обустройство тротуаров и бордюров. Кроме того, ведутся работы по асфальтированию 80-метрового участка улицы Бумажной, которые ранее не были запланированы проектом.
Напомним, улица Ленина полностью открыта для движения транспорта.
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