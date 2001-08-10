В Южно-Сахалинске стартовал прием заявок на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурсные испытания планируется провести на базе городского дома культуры "Родина". Прием заявок завершится 30 октября.

Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и креативного мышления участников, способствуют формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере и, конечно, повышению качества оказываемых услуг.

В этом году конкурс проводится по 7 номинациям:

- Экскурсовод - город;

- Экскурсовод - музей;

- Экскурсовод - проводник;

- Команда гостеприимства;

- Трансфермен;

- Туризм - профессия будущего;

- Менеджер гостеприимства.

Организатором мероприятия выступает департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска. Целью является раскрытие потенциала профессионалов туриндустрии, формирование новых традиций, повышение престижа профессий в сфере гостеприимства. В соответствии с выбранной номинацией в конкурсе могут принять участие:

- экскурсоводы, самозанятые граждане, имеющие навыки экскурсионного мастерства, любители;

- юридические лица, являющиеся туроператорами, зарегистрированными в Едином федеральном реестре туроператоров РФ, (не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) и осуществляющие свою деятельность на территории города Южно-Сахалинска;

- граждане, имеющие опыт в организации встречи туристов;

- студенты, обучающиеся в ссузах и вузах по направлению "Туризм";

- администраторы гостиниц.

Заявки принимаются по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 172 (приемная) либо по электронной почте на адрес: culture@yuzhno-sakh.ru. Справки по телефону: 312-599 (доб.1 или доб.4). С положением о rонкурсе можно познакомиться по ссылке.