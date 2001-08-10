Южносахалинцам расскажут о правилах по охране труда при работе на высоте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правила охраны труда при работе на высоте и обзор изменений, вступивших в силу с 1 января 2021 года разъяснят для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" администрацией города совместно с ООО Инженерно-Консультативный Центр "ТЕХИНКОМ".
Семинар пройдет 8 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: Хабаровская, 15 (вход с западной стороны). Участие бесплатное, в программе:
- Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте;
- Требования при организации и планировании аварийных мероприятий по эвакуации и спасению работников;
- Требования к средствам индивидуальной защиты, используемым при работах на высоте;
- Правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
Подробная программа размещена на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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