На Сахалине и Курилах отремонтировали почти 700 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наиболее масштабные работы по ямочному ремонту развернуты в островной столице. К сегодняшнему дню здесь привели в порядок около 350 придомовых территорий. Качество выполнения ремонта губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал в ходе традиционного объезда Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Глава региона осмотрел дворы на проспекте Мира и улице Поповича.

- Ямочный ремонт дворов в островном регионе подходит к концу. Он был выполнен при самом активном участии жителей, волонтеров и общественников. Очень важно, что нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия. Используем её и в следующем году, когда помимо асфальтового ремонта будем выполнять другие работы - красить лавочки, заборы и фасады, восстанавливать элементы детских площадок. Сейчас необходимо начать формирование плана будущих работ, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Параллельно будем проводить капитальный ремонт дворов - это отдельное направление, которое требует особого внимания.

Ремонт дворов в Южно-Сахалинске продолжат до 15 октября. В остальных муниципальных образованиях региона работы полностью завершены.

Объемы выполнения текущего ремонта придомовых территорий стали рекордными для региона – почти 700 дворов.

Списки нуждающихся в ремонте придомовых территорий формировали с помощью портала "Сахалин.Онлайн", на который жители, волонтеры и общественники направляли свои обращения.