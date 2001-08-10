В Южно-Сахалинске остаются закрытыми для проезда несколько улиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт дорог. Закрытыми для проезда на время работ остаются участки по ул. Бумажной от ул. Крюкова до ул. Ленина и по ул. Украинской от моста через р. Красносельская до пересечения с ул. Долинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также закрыт для проезда на время капитального ремонта перекресток улиц Комсомольской и Емельянова. Работы на перекрестке продолжатся до начала ноября. За это время подрядной организации предстоит выполнить перекладку всех имеющихся здесь инженерных сетей и уложить нижний слой асфальта. Ведется мониторинг дорожной обстановки, при необходимости будет откорректирована работа светофоров в этом районе.

На время работ скорректирована схема движения на перекрестке улиц Комсомольской и Пограничной: при движении на восток по ул. Пограничной допускается правый поворот на ул. Горького в южном направлении с двух полос. Также скорректирована схема движения ряда городских маршрутов общественного транспорта :https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70?newsid=21853.

С 9.00 4 октября закрывается для движения участок улицы Авиационной от её пересечения с ул. Ленина до района дома №90. Подрядчику предстоит выполнить строительство южного канализационного коллектора. Работы планируется завершить 8 октября. На этот период движение автобусных маршрутов будет скорректировано. Автобусы № 18 и № 6 будут объезжать участок по ул. Больничной. Автобус №34 будет заезжать на ул. Авиационную с пр. Мира, разворачиваться возле магазина «Елань» и снова двигаться на пр. Мира, после чего следовать по обычной схеме.

Также продолжаются работы по укладке верхнего слоя асфальта на участке ул Ленина от здания Пенсионного фонда до железнодорожного переезда. Проезд транспорта обеспечен.

Завершены работы по прокладке газопровода на участке пр. Мира в районе АЗС «Роснефть» (ул. 2-ая Центральная,1). Сквозной проезд открыт.

Также с вечера 2 октября, после завершения работ на сетях водоснабжения, возобновлено движение по переулку Озерному (дорога между домом №9 по ул. Фабричной и гимназией №3).

МУП «Электросервис» работает над устранением неполадок в работе вызывного светофора в районе дома № 329 по ул.