Тихоокеанское
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1 Октября 2021
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11:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа

В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сентябре 2021 года Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведено 640 исследований 74 проб воды из разных источников. В двух пробах выявлено несоответствие установленным требованиям.
 
Так, в двух пробах воды установлены несоответствия по показателю железо общее, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
 
Неблагополучные пробы воды взяты с поверхностных вод.

Лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.

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