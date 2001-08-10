В пробах воды на Сахалине выявили превышение железа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сентябре 2021 года Сахалинским филиалом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора проведено 640 исследований 74 проб воды из разных источников. В двух пробах выявлено несоответствие установленным требованиям.
Так, в двух пробах воды установлены несоответствия по показателю железо общее, рассказали ТИА "Острова" в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Неблагополучные пробы воды взяты с поверхностных вод.
Лаборатория Россельхознадзора по обращению хозяйствующих субъектов и частных лиц проводит исследования питьевой водопроводной воды, питьевой воды из скважин, воды из природных источников, питьевой воды на судах, а также проверяет качество горячей воды, сточные воды, морскую воду в районах, где ведется рыбодобыча.
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