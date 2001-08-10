Сахалинцев и курильчан приглашают поучаствовать в проекте "Цифровые профессии"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект является частью национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет получить ИТ–образование за половину стоимости. Принять участие в нем могут все желающие старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Организатором проекта выступает Министерство цифрового развития РФ.
– Начало учебного года – событие для всех образовательных учреждений и учащихся. Вузы и различные коммерческие образовательные организации, участвующие в национальной программе «Цифровая экономика», подготовили обновленные программы к началу осени, чтобы все желающие смогли получить дополнительное образование уже в этом году. Обучение длится не менее 250 академических часов, из которых 144 часа посвящены программированию, это значит, что в уже ближайшие месяцы проект подготовит несколько тысяч ИТ-специалистов разного профиля, – сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
В сентябре в рамках программы открылись такие курсы, как DataScience, Веб-аналитика, ProductManager, Мобильная разработка, Разработчик Python, Технологии анализа данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разработка и Разработчик C++. Их предоставили Нетология, Яндекс.Практикум, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, Инвольта Образование.
Каталог регулярно пополняется. Для записи уже доступно более 50 направлений. Осенью новые программы предоставят: GeekBrains, Skillfactory, Skyeng, 1С-Образование, HackerU, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РЭУ им. Г. В. Плеханова и другие организации.
– В начале учебного года традиционно возрастает спрос на обучающие программы. На сегодняшний день на участие в проекте уже подали заявки более 4 тысяч человек. Учитывая, что на этот год запланировано всего 5 тысяч мест, желающим нужно торопиться. За период всей программы – до конца 2024 года – обучение пройдут минимум 110 тысяч человек, – сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.
Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты половины стоимости курса в соответствии с договором. На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей – столько стоит обучение на программе длиной в 4,5 месяца по программе «Веб-разработчик».
Расписание и полный перечень программ доступен в каталоге оператора проекта Университета 2035: https://profidigital.ru/catalog.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:21 Сегодня Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
12:07 Сегодня В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения на движение автотранспорта
12:25 Сегодня Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
12:03 Сегодня 1 октября в Южно-Сахалинске закроется движение через перекресток улиц Комсомольская - Емельянова
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
11:01 23 Сентября В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Выбор редакции
- 09:21 Сегодня Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
- 14:06 Вчера Бронзу на соревнованиях в Подмосковье "Золотая осень" завоевал юный южносахалинец
- 09:52 28 Сентября Южносахалинских вандалов просят угомониться
- 10:10 27 Сентября "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?