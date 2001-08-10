Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерактивное мероприятие "В жабьем царстве, лягушачьем государстве" состоится для гостей Сахалинского зооботанического парка 3 октября.

В 14.00 юные герои совершат экологическое путешествие в лягушачье королевство. Ребята узнают, какой формы и размеров бывают земноводные, какой у них ареал обитания, чем питаются и, какой образ жизни ведут в природе.

Кроме того, гости увидят ядовитых и опасных жаб, познакомятся с самой маленькой представительницей амфибий, проживающей в зоопарке и узнают, кто из лягушек способен издавать звук, похожий на рев быка.

Путешествие вдвойне станет интересным благодаря ведущему-лягушонку Фрогу. В его арсенале не только весомый багаж знаний и новых открытий для ребят, но и еще подвижные конкурсы, веселые игры и интеллектуальные разминки, а также призы для самых эрудированных участников.

В 14.45 состоится показательное кормление лягушек. На встрече гостям расскажут, чем питаются африканская роющая лягушка, голубая квакша, жаба ага и другие амфибии в дикой среде и в условиях зоопарка. Посетители смогут понаблюдать за поведением земноводных и под руководством зоолога Анны Доброван покормить лягушек живым кормом.

Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте.

Телефон для справок +7 (4242) 303-747.