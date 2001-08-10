Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Интерактивное мероприятие "В жабьем царстве, лягушачьем государстве" состоится для гостей Сахалинского зооботанического парка 3 октября.
В 14.00 юные герои совершат экологическое путешествие в лягушачье королевство. Ребята узнают, какой формы и размеров бывают земноводные, какой у них ареал обитания, чем питаются и, какой образ жизни ведут в природе.
Кроме того, гости увидят ядовитых и опасных жаб, познакомятся с самой маленькой представительницей амфибий, проживающей в зоопарке и узнают, кто из лягушек способен издавать звук, похожий на рев быка.
Путешествие вдвойне станет интересным благодаря ведущему-лягушонку Фрогу. В его арсенале не только весомый багаж знаний и новых открытий для ребят, но и еще подвижные конкурсы, веселые игры и интеллектуальные разминки, а также призы для самых эрудированных участников.
В 14.45 состоится показательное кормление лягушек. На встрече гостям расскажут, чем питаются африканская роющая лягушка, голубая квакша, жаба ага и другие амфибии в дикой среде и в условиях зоопарка. Посетители смогут понаблюдать за поведением земноводных и под руководством зоолога Анны Доброван покормить лягушек живым кормом.
Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте.
Телефон для справок +7 (4242) 303-747.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:21 Сегодня Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
12:07 Сегодня В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения на движение автотранспорта
12:25 Сегодня Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
12:03 Сегодня 1 октября в Южно-Сахалинске закроется движение через перекресток улиц Комсомольская - Емельянова
10:49 23 Сентября Сахалинские читатели встретились с московским писателем Максимом Амелиным
17:13 23 Сентября Южно-Сахалинский камерный оркестр даст серию концертов в областном центре
10:48 23 Сентября Сахалинцев зовут на день рождения альпака
11:01 23 Сентября В планировочном районе Южно-Сахалинска построили спортивно-игровую зону
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
08:40 4 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на тематическую ярмарку "Остров-рыба"
Выбор редакции
- 09:21 Сегодня Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек
- 14:06 Вчера Бронзу на соревнованиях в Подмосковье "Золотая осень" завоевал юный южносахалинец
- 09:52 28 Сентября Южносахалинских вандалов просят угомониться
- 10:10 27 Сентября "Горный воздух" 2 и 3 октября проведет экологические выходные
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?