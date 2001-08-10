Тихоокеанское
информационное агентство
30 Сентября 2021
Сегодня 13:36
72,76|84,88|66,91
В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения на движение автотранспорта
09:21, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек

Сахалинцев зовут посмотреть, как кормят лягушек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерактивное мероприятие "В жабьем царстве, лягушачьем государстве" состоится для гостей Сахалинского зооботанического парка 3 октября.

В 14.00 юные герои совершат экологическое путешествие в лягушачье королевство. Ребята узнают, какой формы и размеров бывают земноводные, какой у них ареал обитания, чем питаются и, какой образ жизни ведут в природе.

Кроме того, гости увидят ядовитых и опасных жаб, познакомятся с самой маленькой представительницей амфибий, проживающей в зоопарке и узнают, кто из лягушек способен издавать звук, похожий на рев быка.

 Путешествие вдвойне станет интересным благодаря ведущему-лягушонку Фрогу.  В его арсенале не только весомый багаж знаний и новых открытий для ребят, но и еще подвижные конкурсы, веселые игры и интеллектуальные разминки, а также призы для самых эрудированных участников.

В 14.45 состоится показательное кормление лягушек. На встрече гостям расскажут, чем питаются африканская роющая лягушка, голубая квакша, жаба ага и другие амфибии в дикой среде и в условиях зоопарка. Посетители смогут понаблюдать за поведением земноводных и под руководством зоолога Анны Доброван покормить лягушек живым кормом.

Подробнее узнать о режиме работы зоопарка и купить онлайн билеты можно на сайте.

Телефон для справок +7 (4242) 303-747.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы прошли вакцинацию от COVID?