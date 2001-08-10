Тихоокеанское
информационное агентство
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15:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Газпромбанк будет участвовать в реализации инфраструктурных и экологических проектов на Сахалине

Газпромбанк будет участвовать в реализации инфраструктурных и экологических проектов на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко встретился с делегацией Газпромбанка во главе с Первым Вице-Президентом Романом Пановым, в результате чего Сахалинская область и Газпромбанк подписали ряд соглашений, направленных на развитие региона.

“Сахалинская область сегодня заинтересована в проектах социальной и транспортной инфраструктуры, экологических, а также в сфере традиционной и «зеленой» энергетики. Уверен, что опыт и экспертиза Газпромбанка в реализации подобных проектов, позволит сделать их максимально выгодными для всех сторон, что несомненно способствуют развитию экономического роста региона”, – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Роман Панов.

В частности Газпромбанк и ООО «Многофункциональный грузовой район» подписали документ о финансировании строительства многофункционального грузового комплекса, который значительно упростит логистику на Сахалине. Затраты на проект составят более 35 млрд рублей. Помимо этого между банком и Сахалинской областью подписано соглашение о внедрении цифровых инструментов, которые помогут промышленности острова достичь углеродной нейтральности.

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