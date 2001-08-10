В Южно-Сахалинске на форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 сентября в Южно-Сахалинске прошел форум "ProДФО - Сахалинская область", на котором участники, представители общественности и эксперты обсуждали экологические вопросы в контексте взаимоотношений общества, бизнеса и власти.

Во время сессии "Экология общества: безотходная жизнь и осознанное потребление" участники обсудили, как реализуются стратегии раздельного сбора отходов в регионах Дальневосточного федерального округа, какие основные проблемы здесь есть и готово ли к этому общество.

Генеральный директор фонда "ВЦИОМ" Константин Абрамов отметил, что в стране растет экологическая осознанность: в 2021 году 39% опрошенных оценили экологическую обстановку в своих населенных пунктах как неблагоприятную. Цифра кажется достаточно большой, но нужно отметить, что в 2005 году такое мнение высказывали 55% респондентов. Спикер также сообщил, что в стране выросло количество россиян, которые предпринимают меры, направленные на защиту экологии, возросло. Правда, опрос не учитывал, были ли эти меры постоянными или единоразовыми.

- Я думаю, что одна из главных задач, которая будет стоять перед экологическим просвещением, перед теми, кто этим занимается, - это, во-первых, создание инфраструктуры, во-вторых, регулярность тех практик, которые должны демонстрировать наших граждан, - рассказал он.

При этом для Сахалина, где проходила дискуссия, вопрос сортировки мусора - необходимая мера. Об этом рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна. По ее словам, для региона, расположенного на островах, где крайне мало места для размещения мусорных полигонов, это необходимость, ведь сортировка позволяет продлить срок их службы.

Софья Вавилова, координатор ассоциации "Раздельный сбор" во Владивостоке, обратила внимание на то, что всем регионам ДФО есть, куда стремиться. Например, акции, на которых рассказывают о сортировке мусора, в основном затрагивают учреждения образования.

- Но мы должны понимать, что это такая отложенная инвестиции: когда через 5-10-15 лет эти дети станут взрослыми, они будут более осознанными и экологизированными, чем мы. А вот что делать со взрослыми сейчас? - отметила она, добавив, что хорошим способом продвижения идей раздельного сбора могла бы стать установка контейнеров для раздельного сбора в учреждениях, где бывает взрослое население.

Это же мнение поддержал исполнительный директор ООО "Экология. Раздельный сбор отходов" Сергей Рябов, который отметил, что контейнеры для раздельного сбора часто стоят на улице, но их практически нет в помещениях, поэтому человек, который хочет выкинуть бутылку из-под воды, например, в торговом центре или поликлинике, сделать этого не может.

Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства Приморского края, отметила, что для всех регионов Дальнего Востока актуальна проблема логистики. Вывоз сортированного мусора обходился дорого, ведь увозить его приходится за Урал. Именно поэтому необходимо создавать перерабатывающие мощности непосредственно на территории Дальнего Востока: уже есть планы по запуску на территории Приморья экотехнопарка, который сможет решить эту проблему.

В рамках форума также прошла дискуссия "Экология бизнеса: социальная ответственность, зеленые инновации и экономическая эффективность", в которой приняли участие представители дальневосточных компаний, реализующих на своих предприятиях различные экоинициативы.

Проекты, которые реализуются дальневосточными компаниями, касаются выращивания и выпуска в море аквакультур, создания пунктов, где занимаются реабилитацией диких животных. Ряд из них помогает не только природе, но и населению: предприятия занимаются модернизацией очистных сооружений и запуском лабораторий, которые позволяют в режиме реального времени контролировать состояние окружающей среды, а также рекультивирую мусорные полигоны.

Участники дискуссии отметили, что реализация действительно кардинальных инициатив требует участия государства, поскольку для них нужны инвестиций, на возврат которых потребуется несколько десятилетий, а банки, как правило, не соглашаются столько ждать. На данный момент для многих компаний экологические инициативы являются скорее средством формирования репутационного капитала и защиты от возможных информационных рисков.