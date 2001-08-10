Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно сдать шины на утилизацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители областного центра могут бесплатно сдать старые автомобильные покрышки на утилизацию и дальнейшую переработку. Услугу предоставляет компания "ЭкоШина-Сахалин". Предприятие принимает отработанные шины по адресу: переулок Солнечный, 3, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отмечает начальник "Управления мониторинга городского хозяйства" Олег Вторушин, в весенний и осенний периоды в Южно-Сахалинске наблюдается массовое складирование автомобильных шин на контейнерных площадках. Также несанкционированные свалки из старых покрышек регулярно образуются в лесной зоне, это наносит вред экологии.
- Кроме того оставленные возле мусорных баков, у входа в подъезд автопокрышки создают неудобства для жителей домов, - добавил Олег Вторушин. - Всего за восемь месяцев текущего года городскими службами на утилизацию вывезено почти 149 тонн покрышек.
Вместе с тем, согласно законодательству отработанные и пришедшие в негодность покрышки необходимо передавать организациям, имеющим лицензию на их утилизацию. Кроме того, действует запрет на их сжигание, эти действия также вредят окружающей среде.
В Южно-Сахалинске приемом шин от населения занимается предприятие "ЭкоШина-Сахалин". Привезти автошины можно с 10.00 до 18.00 по предварительной записи. Телефон: +7-914-097-04-69.
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