Форум "ProДФО" на Сахалине посвятили экологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 сентября специалисты из разных регионов и медиаэксперты будут обсуждать, как сохранить уникальную природу Дальнего Востока. В рамках "ProДФО" пройдет также очная сессия нового набора медиашколы "Дальневосточный репортер, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве..
От имени Валерия Лимаренко участников поприветствовал первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.
- Островной регион является центром нефтегазодобычи на Дальнем Востоке, - сказал Сергей Байдаков. - Активно развиваются также отрасли строительства, логистики, туризма, сельского хозяйства. Появились новые направления -экономика океана, чистая энергетика. Экономическое развитие сейчас невозможно без заботы об экологии. Мы приступили к реализации эксперимента по сокращению выбросов парниковых газов. В 2025 году Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности. Для бизнеса это дает рост конкурентоспособности на мировом рынке. А для людей, прежде всего, важна среда проживания - экологически чистая, комфортная, безопасная.
К форумчанам также обратился заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов. Он затронул вопрос негативной и позитивной подачи материалов в информационном поле.
- Говорить нужно не только о плохом или сплошь о хорошем, а отражать обе стороны со всеми плюсами и минусами, - отметил Григорий Куранов. - Такая позиция заслуживает уважения, ведь это не самая легкая тропа. Но если ты на нее встал, то ты прав. Форум - он про это. Мы стараемся показать жизнь человека со всех сторон. Критиковать власть - это право СМИ, которые должны освещать все. Но при этом нельзя забывать говорить о том, что, действительно, делается много хорошего. Нужно отражать три стороны: что сделано, что не сделано и что еще нужно сделать.
Дискуссии на форуме разделены на три направления: "Экология бизнеса", "Экология власти" и "Экология общества". На одной из площадок речь шла о социальной ответственности бизнеса, который должен быть ориентирован не на получение максимальной прибыли, а на минимизацию экологического ущерба. Также форумчане обсудят безотходную жизнь и осознанное потребление в обществе и "зеленые" правовые стандарты, призванные сохранить природу.
- Важность экологической повестки неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, - сказал руководитель проекта "Медиашкола: Дальневосточный репортер" Алексей Бабков. - Сахалин неслучайно был выбран местом проведения форума и сессии медиашколы. Власть здесь уделяет много внимания заботе об окружающей среде. На дискуссиях мы в очередной раз поднимем злободневные вопросы, а их решение зависит от каждого человека. От того, насколько мы готовы менять свое сознание, не загрязнять природу, сортировать мусор.
Отметим, что в форуме на Сахалине принимают представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, бизнеса, СМИ, международного экосообщества.
"ProДФО" в эти дни на Сахалине стал одной из площадок, где предметно обсуждают вопросы климатической и экологической повестки. Также эта тема поднимается на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" и в "Точке кипения" в Сахалинском госуниверситете.
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