Минэкономразвития России поддержал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор и прибывший в область Министр экономического развития РФ Максим Решетников провели совещание, на котором рассматривались вопросы снижения объемов выбросов парниковых газов в рамках эксперимента, реализации целевых региональных и муниципальных программ в секторах энергетики и ЖКХ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сахалинская область – первый регион в стране, который намерен достичь углеродной нейтральности в 2025 году. Это важная миссия, которая накладывает особую ответственность в решении вопросов глобальной климатической повестки. Мы намерены добиться баланса выбросов и поглощения парниковых газов и для этого реализуем программы по газификации, развитию альтернативной энергетики и «чистого» транспорта, энергоэффективности и устойчивому управлению лесами. Полученный на Сахалине опыт впоследствии будет распространен на всю страну, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Регулировать объемы парниковых выбросов в России позволит соответствующий федеральный закон. Так, уже со следующего года вводится обязательная углеродная отчетность. Кроме того, нормативный акт устанавливает возможность реализации климатических проектов, закрепляет понятие «углеродного следа продукции» и позволяет осуществлять обращение углеродных единиц.

По словам министра, на сегодняшний день сформирована система стандартов, которая позволит присвоить статус углеродным проектам. Росстандарт до середины ноября утвердит все процессы. С конца года появится возможность аккредитовать органы по верификации и валидации парниковых газов.

– Мы уже в 2022 году сможем начать процесс верификации климатических проектов по российским стандартам. Эти стандарты сделаны на основе международных признанных стандартов, – отметил Максим Решетников.

Министр экономического развития сообщил, что национальная система финансирования зелёных проектов и инициатив в сфере устойчивого развития готова к запуску в России. Документ разработан Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Соответствующее постановление подписано Правительством РФ. Пакет документов, утвержденный Правительством, включает в себя критерии зеленых и адаптационных проектов и требования к системе верификации этих проектов в России.

В ходе совещания готовность участвовать в сахалинском климатическом эксперименте выразили крупные предприятия, работающие в регионе. В их числе –ООО «Восточная Горнорудная Компания», представители которой рассказали об уже разработанных «зеленых» проектах.

– Планируем в ближайшие годы создать полноценную инфраструктуру, позволяющую минимизировать углеродный след от производственной деятельности в Углегорском районе. В «зеленый» угольный кластер войдут самый длинный в России магистральный конвейер для транспортировки угля с разреза в порт протяженностью 23 километра, ветропарк с рекордной для Дальнего Востока проектной мощностью 67,2 мегаватта. Также мы рассматриваем возможность перевода парка самосвалов БелАЗ на зеленую силу электротяги. Это полностью соответствует глобальной экологической инициативе региона, – прокомментировал директор представительства в г.Южно-Сахалинске «Восточной Горнорудной Компании» Александр Босой.

Также участвовать в климатическом эксперименте намерены «Сахалин Энерджи» и Эксон Нефтегаз Лимитед.

В рамках инициативы по снижению парниковых выбросов Максим Решетников предложил Сахалинской области включиться в программу по развитию электротранспорта. В свою очередь, Валерий Лимаренко рассказал об активной работе, начатой в этом направлении. К примеру, для владельцев таких авто на островах вполовину снижен транспортный налог. В ближайшее время в регионе планируется установить сотни электрозаправок.

Также важным этапом климатического эксперимента губернатор назвал полную газификацию Сахалинской области. Всего в течение пяти лет в регионе планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. К 2025 году Сахалинская область должна быть газифицирована на 100 процентов. Это почти в два раза сократит выбросы парниковых газов при производстве тепла.

Кроме того, в регионе продолжат работы по ликвидации незаконных свалок, внедрению в районах раздельного сбора мусора, увеличению доли возобновляемых источников в выработке энергии.