Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятия по санитарной очистке берегов водных объектов, в рамках акции «Вода России», прошли в Анивском районе. 24 и 25 сентября трудовые коллективы учреждений района провели уборку берегов р. Лютога, центрального пляжа, пляжа в с. Песчанское, оз. Длинное. К уборке также присоединился коллектив филиала ООО «РН-Шельф-Арктика» в г. Южно-Сахалинск. Сотрудники компании навели порядок на территории, прилегающей к оз. Длинное в с. Песчанское. В рамках акции собрано более 35 кубометров мусора. К акции присоединились более 350 человек.

Администрация района выражает благодарность Министерству экологии Сахалинской области за сопровождение данной акции и предоставление брендированного инвентаря, трудовым коллективам Анивского района и коллективу филиала ООО «РН-Шельф-Арктика» в г. Южно-Сахалинск, за активную позицию в сфере охраны окружающей среды.