Тихоокеанское
информационное агентство
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12:03, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура занялась делом умершей в гостинице несовершеннолетней девушки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой области организована проверка по факту смерти несовершеннолетней в одной из гостиниц г.Южно-Сахалинска.

В рамках проверки будет  дана правовая оценка работы органов системы профилактики и  приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств, расказхали ТИА "Острова" в пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Прокуратурой  также взято  на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом по г. Южно-Сахалинску СУ СКР по Сахалинской области по факту смерти 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в одной из гостиниц города без признаков насильственной смерти, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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