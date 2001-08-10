Сахалинцев приглашают послушать шотландскую волынку и орган
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Шотландская волынка впервые будет звучать вместе с органом в Соборе Святого Иакова на пр. Победы 26Б в Южно-Сахалинске 30 сентября и 1,2,3 октября на четырёх совершенно разных концертах.
На Сахалин прилетят многочисленные лауреаты международных конкурсов из Санкт-Петербурга, концертирующие в различных городах России и Европы: Олег Вишневский, который учился игре на шотландской волынке у знаменитых преподавателей волынки в Шотландии и России и органистка Наталья Михайлова, которая обучалась органному мастерству на международных органных академиях в Рацебурге (Германия), Харлеме и Алькмаре (Нидерланды) и Змарано (Италия) и является преподавателем органа на Факультете органа, клавесина и карильона в Санкт-Петербурге.
В их исполнении будут фуга ре минор, шедевры Баха как Токката, Моцарта, Дворжака и других европейских авторов. Впервые звучать на Сахалине традиционные шотландские марши, английские, кельтские, ирландские и шотландские народные песни, духовные гимны и лирические напевы XVIII, XIX и начала XX веков, какие вы еще никогда на Сахалине не слышали.
30 сентября 19:00 в концерте "Музыка горных соборов" услышите необыкновенные шедевры шотландской и английской музыки вместе с шедеврами Баха как Токката и фуга ре минор, традиционные шотландские марши, английские и шотландские духовные гимны и лирические напевы.
1 октября 19:00 в концерте "Кельтские узоры" будет звучать кельтская музыка - традиционные галльские, ирландские и шотландские марши и песни.
2 октября 18:00 на концерте "Эхо гор Шотландии и Европы" услышите шедевры Моцарта и Дворжака и других европейских авторов вместе с музыкой гор Шотландии.
3 октября 15:00 на последнем концерте "Бах в Шотландии" сыграют на волынке и органе знаменитые шедевры Баха и шотландскую народную и традиционную музыку.
Сделайте оригинальный волшебный подарок своим близким и любимым!
Всех любителей классической, шотландской, английской, кельтской и ирландской музыки от сердца приглашаем!
На двух больших экранах собора увидите во время концерта ряд фото и видео разных соборов и природы Шотландии, Британии, Ирландии и разных стран мира связанных с исполняемой музыкой.
Билеты можно приобрести заранее в Соборе каждый день с 14:00-19:00 или за полчаса до концерта. Есть скидки для пенсионеров, студентов, детей и инвалидов - обращайтесь в кассу собора.
Телефон для справок: 8984-180-77-40, 76-04-72
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