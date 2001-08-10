Сахалинец подозревается в незаконном хранении наркотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу был задержан 45-летний житель села Новиково, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

В ходе проверки поступившей оперативной информации сотрудники полиции обследовали баню, расположенную на территории земельного участка, где проживает подозреваемый. В результате чего в постройке было обнаружено и изъято 29 частей растений, внешне похожих на коноплю. В последующем это было подтверждено экспертизой.

Установлено, что подозреваемый, находясь в районе мыса Менапуцы, обнаружил поляну дикорастущей конопли. Мужчина решил сорвать часть из них, после чего отнес домой, где в последующем высушил с целью получения наркотика "марихуана" для личного потребления. Масса изъятых наркотикосодержащих растений составила более 370 грамм.