Министерство науки и высшего образования поддержало проект по созданию карбонового полигона на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Под председательством министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова состоялось заседание экспертного совета по вопросам научного обеспечения развития технологий контроля углеродного баланса. Участники обсудили дальнейшее расширение сети карбоновых полигонов – пилотного проекта Минобрнауки России по созданию в стране единой системы учета движения парниковых газов. На заседании была утверждена программа создания и функционирования полигона в Сахалинской области и рассмотрены заявки от других регионов на включение в проект, рассказали ТИА "Острова" в ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет".
Карбоновый полигон на Сахалине охватит морскую экосистему залива Анива, а после 2023 года планируется проводить исследования и на острове Итуруп, где ученые будут осуществлять мониторинг природных и антропогенных систем в условиях глобальных изменений окружающей среды. Оператором полигона стал Сахалинский государственный университет, а партнерами – крупные компании региона.
– Сахалинская область – территория эксперимента по регулированию выбросов парниковых газов. Сейчас существует потребность со стороны бизнеса в разработке и технико-экономической оценке низкоуглеродных методов хозяйствования. Помимо этого, крупным компаниям нужны практические результаты климатических проектов для зачета углеродного следа своей продукции. Это один из элементов стратегии развития региона, который в данный момент является пилотным проектом по достижению углеродной нейтральности. – отмечает и.о. ректора СахГУ Мария Ганченкова. – Наша задача как университета – выйти на новый уровень со своими проектами и инициативами не только в рамках страны, но в международном сообществе.
Для решения этих задач на базе Сахалинского государственного университета был создан климатический центр, в задачи которого входит создание методологической основы для развертывания климатических проектов в регионе. В данный момент центр формирует команду экспертов, с помощью которых станет возможно разработать новые образовательные программы для будущих студентов. Также СахГУ совместно с Высшей школой экономики запустит программу дополнительного профессионального образования по углеродному регулированию для сотрудников организаций – участников полигона. Их будут учить подготовке и верификации углеродной отчетности, анализу потенциала снижения эмиссии и управлению климатическими проектами.
– В задачи Сахалинского климатического центра входит отработка технологических решений контроля углеродного баланса на основе полного технологического цикла, проведение испытаний в реальных условиях, а также создание с индустриальными партнерами карбоновых ферм для реализации климатических проектов повышения поглощательной способности природных экосистем, – рассказывает руководитель климатического центра Ирина Ведерникова.
Проект по созданию в России сети карбоновых полигонов реализуется по поручению президента Владимира Путина. Карбоновые полигоны – это территории, на которых с участием университетов и научных организаций проводится изучение климатически активных газов. Исследования включают разработку и адаптацию технологий измерений надземной и подземной фитомассы, агрохимические исследования почв, измерение эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами, активное использование технологий дистанционного зондирования с помощью космических и беспилотных платформ, разработку и адаптацию математических моделей по расчету углеродного баланса экосистем на эталонных участках.
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