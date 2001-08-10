Более 20 сахалинцев борются за возможность получить 1,5 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы представили свои идеи на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Защита прошла в онлайн-формате. По видеосвязи идеи островитян выслушали эксперты федерального агентства. Победители конкурса смогут получить до 1,5 миллионов рублей на реализацию своей идеи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба Всероссийского форума "ОстроVа".

В конкурсе могли заявиться участники Всероссийского молодежного форума "ОстроVа", который прошел в областном центре с 13 по 19 августа. Именно там сахалинцы разработали свои идеи. После, в течении месяца, они доработали их. Для островитян был разработан видеокурс по написанию грантовых проектов от организаторов форума, а также они посещали личные консультации от специалистов Сахалинского молодежного ресурсного центра.

- Ребята работали на форуме про трем трекам, которые были посвящены развитию территорий, экологии и креативным индустриям, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов. - Их проекты посвящены этим сферам. Например, ребята говорят о развитии молодежного бренда, граффити, облагораживания туристических маршрутов и многом другом. Сахалинцы разработали и подали действительно интересные проекты, и мы надеемся, что именно наши ребята выиграют большую часть грантов.

Руководитель федерации страйкбола островного региона Дмитрий Ставицкий - один из участников конкурса. Сахалинец рассказал экспертам Росмолодежи о том, что хочет организовать несколько соревнований, а также открытых игр на территории области. Однако у страйкболистов сегодня нет оборудованной площадки для проведения игр. На ее установку мужчина и запросил грантовые средства.

- Мы проводим мероприятия на бывших военных, промышленных базах, в лесах. Это не всегда безопасно. На новой площадке в 2022 году мы планируем проводить соревнования, тренировки, тактические игры с участием военной техники, стрельбой холостыми патронами, даже выстрелами из танков - рассказал участник грантового конкурса Дмитрий Ставицкий. - По ощущениям все прошло хорошо, надеемся, что победим и реализуем проект.

Всего участники форума подали более 50 проектов. Авторами 27 из них являются сахалинцы. Результаты конкурса они узнают уже 25 сентября.

Напомним, Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" прошёл на Сахалине в августе. Его участники посетили различные лекции и мастер-классы, поработали с экспертами из разных регионов России, были зрителями военно-исторической реконструкции и различных экскурсий. Организаторами форума выступили Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.