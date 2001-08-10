Тихоокеанское
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Более 20 сахалинцев борются за возможность получить 1,5 миллиона рублей

Более 20 сахалинцев борются за возможность получить 1,5 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы представили свои идеи на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Защита прошла в онлайн-формате. По видеосвязи идеи островитян выслушали эксперты федерального агентства. Победители конкурса смогут получить до 1,5 миллионов рублей на реализацию своей идеи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба Всероссийского форума "ОстроVа".

В конкурсе могли заявиться участники Всероссийского молодежного форума "ОстроVа", который прошел в областном центре с 13 по 19 августа. Именно там сахалинцы разработали свои идеи. После, в течении месяца, они доработали их. Для островитян был разработан видеокурс по написанию грантовых проектов от организаторов форума, а также они посещали личные консультации от специалистов Сахалинского молодежного ресурсного центра.

- Ребята работали на форуме про трем трекам, которые были посвящены развитию территорий, экологии и креативным индустриям, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов. - Их проекты посвящены этим сферам. Например, ребята говорят о развитии молодежного бренда, граффити, облагораживания туристических маршрутов и многом другом. Сахалинцы разработали и подали действительно интересные проекты, и мы надеемся, что именно наши ребята выиграют большую часть грантов.

Руководитель федерации страйкбола островного региона Дмитрий Ставицкий - один из участников конкурса. Сахалинец рассказал экспертам Росмолодежи о том, что хочет организовать несколько соревнований, а также открытых игр на территории области. Однако у страйкболистов сегодня нет оборудованной площадки для проведения игр. На ее установку мужчина и запросил грантовые средства.

- Мы проводим мероприятия на бывших военных, промышленных базах, в лесах. Это не всегда безопасно. На новой площадке в 2022 году мы планируем проводить соревнования, тренировки, тактические игры с участием военной техники, стрельбой холостыми патронами, даже выстрелами из танков - рассказал участник грантового конкурса Дмитрий Ставицкий. - По ощущениям все прошло хорошо, надеемся, что победим и реализуем проект.

Всего участники форума подали более 50 проектов. Авторами 27 из них являются сахалинцы. Результаты конкурса они узнают уже 25 сентября.

Напомним, Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" прошёл на Сахалине в августе. Его участники посетили различные лекции и мастер-классы, поработали с экспертами из разных регионов России, были зрителями военно-исторической реконструкции и различных экскурсий. Организаторами форума выступили Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

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