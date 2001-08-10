Жителей Южно-Сахалинска приглашают пройти опрос по строительству научно-образовательного центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам предлагают принять участие в анкетировании по концепции строительства научно-образовательного центра. Ответить на вопросы можно в электронном формате, пройдя по ссылке.

Задача Дальневосточной архитектурной компании (ДАК) – провести комплексное исследование интересов и потребностей жителей города, собрать идеи и предложения по концепции будущего научно-образовательного центра. На сайте проекта представлено 4 формы анкеты: для потенциальных резидентов и партнеров, для заказчиков на образование (бизнес/компании/учреждения), для учеников старших классов, а также для экспертов, преподавателей и ученых, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, что ранее жители областного центра уже участвовали в социальном проектировании при разработке концепции развития "Горного воздуха" и парка "Дальний". На всех этапах эта работа ведется в активном взаимодействии с горожанами.

По результатам исследования планируется проведение проектных семинаров и открытых встреч для уточнения отдельных тем, в том числе тех, которые будут предложены участниками.