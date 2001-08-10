Тихоокеанское
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11:59, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Безымянному медведю-талисману соревнований на Сахалине решили дать имя

Безымянному медведю-талисману соревнований на Сахалине решили дать имя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования по легкоатлетическим эстафетам среди городских и сельских образовательных школ Сахалинской области на призы международного консорциума "Сахалин-1" памяти заслуженного работника физической культуры РФ Т. Ф. Быковой" отмечают в этом году 10 лет с момента проведения первых стартов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

C 2013 года состязания имеют свой официальный талисман - медведя. Он присутствует на всей атрибутике и медалях соревнований. В связи с юбилеем министерство спорта Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, региональная федерация лёгкой атлетики и "Эксон Нефтегаз лимитед" запускают специальный конкурс.

Сахалинцам и курильчанам предлагают придумать имя талисману. Свои предложения необходимо отправлять по адресу e.sakhalin1@gmail.com . Оргкомитет выберет три лучших названия, авторам которых вручат памятные призы, а имя, предложенное победителем, будет присвоено талисману.

Приём заявок продлится до 30 сентября. Подведение итогов состоится 1 октября, а на следующий день, на открытии соревнований состоится награждение победителей.

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