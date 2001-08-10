В Южно-Сахалинске завершается благоустройство территории Детской школы искусств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 21 сентября, подрядная организация в рамках работ по благоустройству территории приступила к обустройству клумб возле здания школы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с момента переезда Детской школы искусств №2 в задание на ул. Карла Маркса, 51 а были капитально отремонтированы внутренние помещения, завершены работы по ремонту фасада, установлен подъемник для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья, рядом со зданием - уложена тротуарная плитка с тактильными элементами. Работы проведены в том числе в рамках реализации национального проекта "Культура".

Как рассказала начальник общего отдела Детской школы искусств №2 Анжела Власова, сейчас ведутся завершающие работы по благоустройству, завезен грунт для обустройства клумбы. Уже в следующем году здесь высадят кустарники и цветы.