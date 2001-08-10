Сахалинцам предлагают бесплатно сдать старые шины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отработанные автомобильные покрышки как гражданам, так и организациям необходимо сдавать в компании, которые имеют лицензию и профессионально занимаются их обезвреживанием. Утилизированные колеса могут стать отличным вторичным сырьем, которое можно использовать при изготовлении, например, дорожного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе управления по обращению с отходами.
Проблема утилизации шин особенно обостряется в периоды, когда водители массово «переобувают» свои автомобили. Многие решают этот вопрос просто: колеса оставляют на контейнерной площадке или возле подъездов. В некоторых случаях вывозят и выбрасывают в лесной полосе.
- Шины не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому, складируя их на контейнерных площадках, жители не только создают неудобства соседям, но и нарушают природоохранное законодательство, - пояснил генеральный директор АО "Управления по обращению с отходами" Максим Федотов. - Стоит помнить, что покрышки отнесены к IV классу опасности, их складирование наносит вред экосистеме, а значит и нашему здоровью.
Кроме того, колеса запрещено сжигать из-за токсичного дыма. За такие действия предусмотрена административная, а в некоторых случаях - и уголовная ответственность. Единственный правильный способ утилизации старой резины - привезти в лицензированный пункт приема вторсырья. В Южно-Сахалинске сдать покрышки можно в ООО "ЭкоШинаСахалин".
- Это тяжелая физическая работа, - рассказал генеральный директор ООО "ЭкоШинаСахалин" Алексей Поляков. - Сначала выдергивается середина кольца, потом рабочий режет их на "чипсины", которые проходят через дробилки, три способа сепарации. Так мы избавляем сырье от металла. И в конце получается резиновая крошка, которая в дальнейшем используется для покрытия детских спортивных площадок. На платной основе мы принимаем колеса грузовых автомобилей, тариф 12 рублей за килограмм. Остальные - бесплатно.
С 2021 года в России запретили использовать автомобильные покрышки во дворах и на газонах для создания различных скульптур и ограждений. Также категорически запрещено сооружать из них укрепления для берега, создавать спортивные тренажеры и детские аттракционы. Более того, после выхода закона о запрете необходимо очистить свои дворы и приусадебных участки от опасных шин.
Согласно законодательству России, за незаконное захоронение и сжигание покрышек предусмотрен административный штраф - от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для физических лиц, от 2 тыс. до 50 тыс. рублей для юридических лиц.
Напомним, нельзя выбрасывать в один контейнер с бытовым мусором: ртутные и люминесцентные лампы, батарейки и другие опасные материалы, не попадающие в перечень разрешенных к захоронению, как коммунальные отходы.
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