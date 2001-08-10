Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершается подготовка к отопительному сезону . На эти цели из регионального бюджета направлено более миллиарда рублей. В рамках подготовительных работ на островах отремонтировали 14 километров тепловых и 32 километра водопроводных сетей, а также 5,3 километра сетей водоотведения. Общая готовность области составляет 95 процентов. Такая информация прозвучала в ходе рабочего совещания в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

- Скоро наступят холода, поэтому необходимо в срок завершить подготовку к отопительному сезону. С особой ответственностью к работе должны подойти ресурсоснабжающие организации. Главам муниципальных образований и министерству ЖКХ необходимо тщательно контролировать процесс, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

На островах продолжаются работы по ремонту электрооборудования. В том числе, заменено 118 километров линий электропередачи из 160 запланированных, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Все ресурсоснабжающие организации области заключили договоры на поставку угля и жидкого топлива.

На складах в муниципальных образованиях находится более 32 тысяч тонн угля – это 28 процентов от нормативного запаса топлива. Запас жидкого топлива составляет 2,421 тысячи тонны – 55 процентов от необходимого объема.

Кроме того, на уровне утвержденных нормативов – запасы топлива на электростанциях ПАО "Сахалинэнерго". Так, объем угля – более 55 тысяч тонн, мазута – 1 тысяча тонн. Запасы дизельного топлива на электростанциях муниципальных образований также выше плановых показателей.

Напомним, отопительный период в островном регионе начнется, когда среднесуточная температура воздуха установится на отметке ниже 8 градусов Цельсия в течение 5 суток подряд. В южных районах Сахалина батареи в квартирах потеплеют в начале октября, на южных Курильских островах – ориентировочно в середине месяца, там традиционно холодает позже. В Охинском районе уже приступили к заполнению системы теплоносителем, в Ногликах работу проведут в ближайшие дни.