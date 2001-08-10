В Южно-Сахалинске появилась аллея в честь 300-летия прокуратуры РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На экологической прогулочной тропе в Луговом в рамках всероссийской акции по высадке деревьев появилась аллея, посвященная 300-летию образования органов прокуратуры РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал начальник отдела озеленения МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" Дмитрий Чернуха, это 15 экземпляров селекционных видов боярышника и яблони декоративной.
- Экологическая тропа вдоль реки Красносельской - новый объект, - отметил Дмитрий Чернуха - И сегодня сотрудники транспортной прокуратуры заложили здесь аллею. В дальнейшем планируем развивать озеленение этой территории: ориентируясь на местный ландшафт, будем подбирать виды саженцев и разрабатывать зеленые композиции.
Напомним, в конце марта на встрече с жителями Лугового к Сергею Надсадину обратился Михаил Потанин с предложением обустроить прогулочную тропу вдоль живописного русла реки Красносельской. Так, в новом месте отдыха планировочного района появилась экологическая тропа, оборудованы два спуска к реке, небольшой сквер, установлены лавочки, качели, топиары, информационные стенды.
- Участие во всероссийской акции по высадке аллеи в честь 300-летия образования органов прокуратуры РФ — это важное событие для нас. Уверены, что деревья не только украсят это замечательное место, но еще долго будут радовать жителей, - сказал сахалинский транспортный прокурор Дмитри Лосев.
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