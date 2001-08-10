Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска и АО "Птицефабрика "Островная" одержали победу в конкурсе "Торговля России", организованном министерством промышленности и торговли России, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В конкурсе, который проводится ежегодно по нескольким номинациям, принимают участие все субъекты страны.

Так, второй год подряд организаторы высоко оценивают фестиваль "Остров Рыба", который проводится в областном центре с 2015 года. В этом году мероприятие победило в номинации "Лучший торговый фестиваль".

Стоит отметить, что в 2020 году фестиваль награжден дипломом победителя в номинации "Лучший торговый фестиваль" и в номинации "Лучшая ярмарка" сельскохозяйственная продовольственная ярмарка "Фестиваля "Остров Рыба".

Также высокую оценку на конкурсе в 2021 году в номинации "Лучшая фирменная сеть местного производителя" получило АО "Птицефабрика "Островная". Победителям будут вручены дипломы.

В 2019 году диплом победителя в номинации "Лучшая ярмарка" конкурса "Торговля России" получила сахалинская ярмарка "Масленица".