Всех потребителей Сахалинской области обеспечат углем по социальным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ажиотаж на угольном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона привел с кратному росту цены и внутреннему дефициту угля. Реагируя на социальную тревожность, ВГК решила поддержать весь регион и развернула срочную программу подписания контрактов по льготной цене, в том числе с теми районами, которые всегда обеспечивались углем других поставщиков. Первые партии из предварительно законтрактованных на отопительный период 370 тыс. тонн уже поступили в Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Томари, Углегорск, Шахтерск, Красногорск и Взморье, Холмский районы.

Экспортные цены выросли с прошлого года в 2,5 раза, внутренние цены по всей Российской Федерации также бьют рекорды. Несмотря на угольный бум, ВГК решила сохранить цену отгрузки на уровне прошлого года. Льготная отпускная цена угля для МУП, участвующих в обеспечении объектов ЖКХ и населения в рамках отопительного сезона 2021-2022, составляет 2350 рублей за тонну (без НДС, на условиях самовывоза с Солнцевского угольного разреза), для двух ИП, поставляющих уголь населению города Южно-Сахалинска - 2600 рублей за тонну (без НДС), что связано с закупаемым объемами твердого топлива.

С разреза уголь нужно доставить потребителям, исторически этим занимались муниципальные предприятия и местные предприниматели. Продавая уголь на высоком рынке по низкой цене, ВГК видит риск спекуляций и продажи угля в другие регионы и призывает правительство Сахалинской области контролировать конечную стоимость угля для населения.

Отгружаемый СУР уголь обладает такими же калорийностью, зольностью и фракционным составом, как в прошлые годы. Фракционный состав угля с разреза идеален для электростанций, но может не подходить домашним хозяйствам. Разрез добывает более 1 млн тонн в месяц и не имеет возможности для точной сортировки угля на фракции (отсеивания). Поэтому исторически на Сахалине сложилась практика, что уголь СУР сортируется снабжающими организациями на фракции и перевозится конечным потребителям.

- Предоставляя уголь для всей области и обеспечивая действительно льготную социальную цену, мы ожидаем, что товаропроводящая сеть исполнит свою роль так же качественно, четко и прозрачно, как и в прошлые годы, - подытожил Максим Куземченко. - Солнцевский уголь дойдет до потребителя подготовленным, а предоставленная нами существенная скидка дойдет до потребителей и не осядет в карманах спекулянтов. Мы просим министерство ЖКХ Сахалинской области выступить контроллером и гарантом, что все участники выполнят свои обязательства на совесть.