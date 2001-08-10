На Сахалин прибыл теплоход

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новейшее грузопассажирское судно - второе, которое построили под Санкт-Петербургом специально для островного региона, - спустя месяц пути сегодня причалило в порту Корсаков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- С приходом нового судна мы фактически втрое увеличиваем возможности грузовых и пассажирских перевозок, - отметил Валерий Лимаренко. - А в сочетании с увеличенной частотой авиарейсов мы полностью снимаем вопросы по курильскому направлению. Это значит, что люди смогут добраться домой, на службу, в отпуск в любое время. А учитывая, что Курильские острова будут особой экономической зоной, такое решение уже принято федеральными властями, транспортная составляющая имеет приоритетное значение.

Как и "Адмирал Невельской" "Павел Леонов" может перевозить 146 человек. На борту созданы комфортные условия - в каютах есть душевая, телевизор, холодильник. Предусмотрена двухместная каюта матери и ребенка с высокой спинкой кровати. В каюте для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья более широкие двери, оборудованный санузел. На борту есть ресторан на 74 места, буфет, кабинет врача.

- Судно современное, оснащено новейшим навигационным оборудованием, - рассказал капитан "Павла Леонова" Роман Ковляков. - Все необходимые системы дублируются. При выходе из строя, например, гирокомпаса, сразу же переходим на использование спутниковой навигации. Эргономика на мостике прекрасная, управлять теплоходом одно удовольствие, а для комфорта экипажа есть небольшой спортзал, сауна и бассейн.

Новые суда дают перспективы для роста грузооборота. Каждое вмещает более трех тысяч тонн - до 24 контейнеров и шесть легковых автомобилей. А благодаря повышенному ледовому классу - Arc 4 - доставить людей и товары суда смогут даже в самых непростых погодных условиях.

- Я участвовал и в перегоне "Адмирала Невельского" на Сахалин, и вот теперь - "Павла Леонова", - говорит электромеханик Валентин. - В первом случае мы шли по южным морям, а в этот раз Северным морским путем, так что я в итоге обошел весь евразийский континент. Могу с уверенностью заявить, что суда очень надежные и способны работать как в жарком, так и в умеренном климате.

Сейчас "Павлу Леонову" предстоит пройти технические процедуры после длительного перехода. Сразу после теплоход встанет на линию по маршруту: Корсаков - Кунашир - Шикотан - Итуруп - Корсаков наряду с "Адмиралом Невельским" и "Игорем Фархутдиновым". Первый рейс нового теплохода ожидается в октябре.