Новая лаборатория в Ногликах позволит сократить время тестирования на COVID-19

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специализированная лаборатория для проведения тестирования на COVID-19 стала первой в северных районах Сахалина, которая будет проводить анализ образцов на месте, рассказали ТИА "Острова" в компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" .

Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" от имени консорциума "Сахалин-1" выделила почти семь млн рублей на создание лаборатории в п. Ноглики и ее оснащение диагностическим оборудованием. Финансирование открытия лаборатории по диагностике COVID-19 в поселке Ноглики на базе бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах" осуществлено в рамках грантового договора с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области".

В свою очередь, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах» выделил более трех млн рублей на подготовку помещений и приобретение дополнительного оборудования.

- Поддержка организаций здравоохранения - одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности Консорциума "Сахалин-1", особенно в период пандемии, - говорит президент "Эксон Нефтегаз Лимитед" Шелли Бир. - Всего же с 2002 года сахалинская медицина получила около 400 млн рублей в виде благотворительных грантов. Это - наш вклад в здоровье сахалинцев, ведь благодаря этим средствам были построены или капитально обновлены медицинские учреждения, закупается современное медицинское оборудование, а сахалинские медики проходят обучение у федеральных экспертов.

Планируется, что лаборатория сможет делать до 100 тестов в день. Появление такой лаборатории на севере острова избавит от необходимости отправлять образцы в Южно-Сахалинск, что сокращает время для тестирования.

- Лаборатория полностью оснащена и готова к проведению тестирования населения Ногликского района в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - сообщает главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах" Анатолий Малицкий. - Сотрудники лаборатории прошли дополнительное обучение, а так же стажировку на базе лаборатории особо опасных инфекций Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области". С 23 августа 2021 года лаборатория на базе филиала ФБУЗ начала прием проб от ГБУЗ "Ногликской центральной районной больницы".

И. о. главного врача Ногликской центральной районной больницы Алексей Журавлев сообщил:

- Мы уже получаем первые результаты работы лаборатории. Итоги тестирования приходят практически день-в-день, что позволяет определиться с лечением быстрее, и в случае необходимости сориентировать его на коронавирусную инфекцию.