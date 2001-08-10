Новая лаборатория в Ногликах позволит сократить время тестирования на COVID-19
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специализированная лаборатория для проведения тестирования на COVID-19 стала первой в северных районах Сахалина, которая будет проводить анализ образцов на месте, рассказали ТИА "Острова" в компании "Эксон Нефтегаз Лимитед".
Компания "Эксон Нефтегаз Лимитед" от имени консорциума "Сахалин-1" выделила почти семь млн рублей на создание лаборатории в п. Ноглики и ее оснащение диагностическим оборудованием. Финансирование открытия лаборатории по диагностике COVID-19 в поселке Ноглики на базе бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах" осуществлено в рамках грантового договора с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области".
В свою очередь, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах» выделил более трех млн рублей на подготовку помещений и приобретение дополнительного оборудования.
- Поддержка организаций здравоохранения - одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности Консорциума "Сахалин-1", особенно в период пандемии, - говорит президент "Эксон Нефтегаз Лимитед" Шелли Бир. - Всего же с 2002 года сахалинская медицина получила около 400 млн рублей в виде благотворительных грантов. Это - наш вклад в здоровье сахалинцев, ведь благодаря этим средствам были построены или капитально обновлены медицинские учреждения, закупается современное медицинское оборудование, а сахалинские медики проходят обучение у федеральных экспертов.
Планируется, что лаборатория сможет делать до 100 тестов в день. Появление такой лаборатории на севере острова избавит от необходимости отправлять образцы в Южно-Сахалинск, что сокращает время для тестирования.
- Лаборатория полностью оснащена и готова к проведению тестирования населения Ногликского района в рамках профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - сообщает главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах" Анатолий Малицкий. - Сотрудники лаборатории прошли дополнительное обучение, а так же стажировку на базе лаборатории особо опасных инфекций Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области". С 23 августа 2021 года лаборатория на базе филиала ФБУЗ начала прием проб от ГБУЗ "Ногликской центральной районной больницы".
И. о. главного врача Ногликской центральной районной больницы Алексей Журавлев сообщил:
- Мы уже получаем первые результаты работы лаборатории. Итоги тестирования приходят практически день-в-день, что позволяет определиться с лечением быстрее, и в случае необходимости сориентировать его на коронавирусную инфекцию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:06 Сегодня Сахалинские полицейские помогли выбраться из леса заблудившимся женщинам
09:40 Сегодня Сахалинские школьники смогут программировать роботов
09:49 Сегодня В Александровск-Сахалинском потушили автомобиль
- 10:23 Сегодня Сахалинец погиб, врезавшись на "встречке" в грузовик
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
16:35 9 Сентября В Южно-Сахалинске продолжают продвигать «Карту сахалинца».
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
16:34 10 Сентября Валерий Лимаренко потребовал глав районов обеспечить жителе й углем в кратчайшие сроки
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Выбор редакции
- 14:33 Сегодня Еще более полутора миллионов рублей сахалинцы отдали мошенникам
- 14:42 14 Сентября Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" начался в Южно-Сахалинске
- 13:52 13 Сентября В Сахалинской области выбрали лучшего сельского библиотекаря
- 10:40 13 Сентября На Сахалине хотят увеличить размер инвестиционного налогового вычета
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?