Сахалинских бизнесменов научат продвигаться в соцсетях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предпринимателей Южно-Сахалинска и самозанятых граждан приглашают принять участие в бесплатном семинаре на тему: "Как изменить контент-стратегию в социальных сетях в 2021 году". Мероприятие проводится администрацией Южно-Сахалинска совместно с ООО "ДВ МЕДИА ГРУПП" в рамках реализации муниципальной программы "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Семинар состоится 17 сентября с 15.00 до 17.00, он пройдет в формате видеоконференцсвязи с использованием программы "Zoom".

Программа мероприятия:

- общие принципы изменения контент-стратегии в социальных сетях в 2021 году;

- понятие вечнозелёного контента;

- лучшие форматы, заголовки и темы;

- могут ли подкасты и инфографика быть вечнозелёными;

- как актуализировать вечный контент;

- как работает вечнозелёный контент в социальных сетях;

- метрики для оценки вечнозелёного контента.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития администрации города Южно-Сахалинска в электронной форме на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/259.

Ссылка для подключения к конференции будет направлена на указанные при регистрации адреса электронной почты. Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).