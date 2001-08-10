Сахалинцев просят сообщать о тех, кто организовывает стихийные свалки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Недобросовестные горожане сбрасывают отходы на берегах рек, обочинах дорог, а также в лесополосе. Пытаются сэкономить и предприниматели. Устраивают несанкционированные свалки в частном секторе, на окраинах городов и сел. Мусор они выгружают в бункеры, установленные для жителей, или просто на землю, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе управления по обращению с отходами.
За нарушения порядка обращения с отходами действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Его размер может достигать 5 тысяч рублей для граждан и 300 тысяч рублей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также для последних возможна приостановка деятельности до 90 дней.
В июле этого года факт сброса был зафиксирован специалистами Управления по обращению с отходами и направлен в административную комиссию Южно-Сахалинска. Собственник автомобиля оштрафован на 3 тысячи рублей.
Если вы увидели несанкционированную свалку или стали свидетелем нелегального сброса отходов, по возможности сделайте видео или фото с госномером автомобиля, укажите время, место и пришлите материалы на портал "Сахалин.Онлайн", или на горячую линию по вопросам ЖКХ 8-800-302-00-65 или *0065 (только с мобильного телефона). Можно написать через мессенджер WhatsApp по номеру 8-924-88-44-203 (звонки не принимаются, только сообщения).
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