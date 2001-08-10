Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2021
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10:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В торговом центре "Сити-Молл" в Южно-Сахалинске проводятся тактические учения

В торговом центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 сентября в г. Южно-Сахалинске проводятся пожарно-тактическое учение по тушению пожара в здании торгового развлекательного комплекса "Сити-Молл", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

По замыслу учений на 5 этаже трк "Сити-Молл" произошло задымление игровой комнаты. Пожарно-спасательные подразделения отрабатывают действия по эвакуации людей и тушению пожаров в местах массового пребывания людей.

Окончательная оценка учению будет дана после анализа действий всех подразделений, задействованных в тушении. Всего в учении принимают участие 43 человека и 8 единиц техники Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны.

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