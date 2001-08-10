В Южно-Сахалинске временно изменили схему движения автобусного маршрута №250

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Схема движения нового городского маршрута №250, который в сентябре связал областной центр с Березняками, изменена. Автобусы по временной схеме будут двигаться ориентировочно до 1 октября, до момента заселения студентов СахГУ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Согласно временной схеме, маршрут №250 двигается: ул. Березовая - ул. Красных зорь - с правым поворотом на ул. Речную, а далее по маршруту, не заходя в оздоровительный центр "Юбилейный".

Напомним, новый полукольцевой автобусный маршрут № 250 начал работать в областном центре с 13 сентября. Решение об организации дополнительного маршрута было принято по поручению мэра Сергея Надсадина после проведения встречи представителей администрации городского округа с населением Березняков.

Для посадки\высадки пассажиров предусмотрены пять дополнительных остановочных пункта.

Движение в Южно-Сахалинске осуществляется через ул. Советская в пл. районе Луговое, далее по ул. Ленина - пр. Победы - ул. Горького - ул. Пуркаева с последующим выездом на ул. Ленина, в обратном направлении.

Отправление от с. Березняки: 07:00; 07:30; 09:00; 09:30; 11:30; 13:00; 15:00; 15:30; 17:30; 18:00; 19:30; 20:00. Отправление от ост. пункта «Сквер пограничников»: 08:00; 08:30; 10:00; 10:30; 12:00; 12:30; 14:00; 14:30; 16:00; 16:30; 17:00; 18:30; 19:00; 20:30.

Стоит отметить, что после заселения студентов в оздоровительный центр, маршрут №250 вернется к прежней схеме движения - заезжать в "Юбилейный", чтобы обучающиеся могли добираться до областного центра и обратно.