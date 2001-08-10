Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2021
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10:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

За восемь месяцев "Аврора" перевезла почти 700 тысяч пассажиров

За восемь месяцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аврора" подвела итоги производственной деятельности за восемь месяцев 2021 года. Показатели компании за период с января по август 2021 года демонстрируют положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказали ТИА "Острова" в АО "Авиакомпания Аврора".

Несмотря на снижение перевозок на международных линиях, пассажиропоток авиакомпании за восемь месяцев текущего года вырос на 31,2% и составил 697 527 человека. При этом количество пассажиров, перевезенных на внутренних линиях, выросло на 48,8%, до 685 063 человек, на международных линиях сократилось на 17,5%, до 12 464 человека. Сокращение перевезенных пассажиров на международных рейсах произошло из-за закрытия границ.

Общее число выполненных внутренних рейсов также увеличилось - темп роста составил 8,5%. С января по август включительно авиакомпанией было совершено 10 868 внутренних рейсов. На международных линиях было выполнено 242 рейса, что на 20,6% меньше, чем за восемь месяцев 2020 года.

Пассажирооборот компании составил 955,23 миллионов пассажирокилометров, что на 30% больше, чем за восемь месяцев 2020 года.

За восемь месяцев 2021 года Авиакомпания перевезла 3 690,3 тонны груза.

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