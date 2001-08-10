Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аврора" подвела итоги производственной деятельности за восемь месяцев 2021 года. Показатели компании за период с января по август 2021 года демонстрируют положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказали ТИА "Острова" в АО "Авиакомпания Аврора" .

Несмотря на снижение перевозок на международных линиях, пассажиропоток авиакомпании за восемь месяцев текущего года вырос на 31,2% и составил 697 527 человека. При этом количество пассажиров, перевезенных на внутренних линиях, выросло на 48,8%, до 685 063 человек, на международных линиях сократилось на 17,5%, до 12 464 человека. Сокращение перевезенных пассажиров на международных рейсах произошло из-за закрытия границ.

Общее число выполненных внутренних рейсов также увеличилось - темп роста составил 8,5%. С января по август включительно авиакомпанией было совершено 10 868 внутренних рейсов. На международных линиях было выполнено 242 рейса, что на 20,6% меньше, чем за восемь месяцев 2020 года.

Пассажирооборот компании составил 955,23 миллионов пассажирокилометров, что на 30% больше, чем за восемь месяцев 2020 года.

За восемь месяцев 2021 года Авиакомпания перевезла 3 690,3 тонны груза.