По поручению Валерия Лимаренко в селе Правда проверили качество новостройки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На прямую линию губернатора обратилась жительница Холмского района. В декабре прошлого года она получила квартиру по областной программе переселения из аварийного жилья. По ее словам, в доме есть недостатки, которые мешают нормальной жизни, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых оперативно выехал в село Правда. Вместе с главой района Дмитрием Любчиновым, представителями застройщика и управляющей компании он провел встречу с жителями дома по улице Школьной, 21.

– Мы прошли по квартирам, изучили все замечания жильцов. В доме выявлен ряд недостатков. Не отрегулированы балконные, межкомнатные и входные двери. Неправильно работает вентиляционная система. Есть вопросы по отопительной системе, кровле, ливневкам. Все недостатки внесены в протокол. Установлены сроки, когда их необходимо устранить, назначены ответственные исполнители. По каждой квартире, по каждому обращению будет проведена отдельная работа, – рассказал Алексей Колеватых.

Глава региона поручил исправить все недочеты в течение двух месяцев – до 10 ноября. Кроме того, что вопросы по отоплению застройщик совместно с управляющей компанией обещали устранить до начала отопительного сезона.

– Нас беспокоит сырость в квартирах, сквозняки постоянные из вентиляции. Но это, конечно, лучше, чем в бараке, где мы жили раньше. Надеюсь, что все недоделки быстро уберут, и все будет хорошо, – поделилась жительница дома по улице Школьной, 21.

Отметим, что в Холмском районе признано аварийным около 58 тысяч квадратных метров жилья – это 237 домов. В этом году по областной программе расселения в Холмске планируется сдать 2 дома на улице 60 лет Октября и еще один – на Советской. Ключи от квартир получат 187 семей.