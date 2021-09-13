"Инженерная школа СахГУ" установила рекорд по количеству учеников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Техническом нефтегазовом институте СахГУ прошло первое занятие "Инженерной школы".

Как рассказали ТИА "Острова в СахГУ, 540 школьников из разных уголков Сахалинской области решили принять участие в образовательных интенсивах. На протяжении семи месяцев ребята будут получать дополнительные знания по техническим предметам от ведущих преподавателей Сахалинского государственного университета. Занятия предусматривают параллельно два формата: очный и онлайн.

- Ребята с большим воодушевлением сегодня слушали о программе нашей школы и о том, что им предстоит увидеть в нашем институте, - рассказал директор Технического нефтегазового института СахГУ Константин Строкин. - Для них мы подготовили сильные образовательные блоки по физике, математике, информатике и географии. Во время встречи слушатели активно интересовались направлениями подготовки, которые у нас реализуются, и требованиями к ЕГЭ для поступления к нам.

До конца сентября школьников ждут профориентационные занятия, во время которых им расскажут о направлениях подготовки в институте, познакомят с лабораторными комплексами и преподавателями всего курса. Начиная с октября ученики сядут за вузовские парты для изучения в первом семестре математики и информатики. Второй семестр инженерной школы будет посвящен физике и географии.

- Я пришел сюда, чтобы углубить свои знания в физике и математике, потому что именно эти предметы понадобятся для моей будущей профессии, - считает ученик школы №16 Валерий Синчук. - Жду встречи с вузовскимим преподавателями, поскольку они будут делиться своими знаниями и практическим опытом. Думаю, что будет интересно и не скучно.

Занятия бесплатны для школьников Сахалинской области и реализуются благодаря партнеру Сахалинского государственного университета - компании "Эксон Нефтегаз Лимитед".

По многочисленным просьбам, организаторы продолжат прием заявок до 17 сентября.

Подробности по телефону 8 (4242) 450–001 (Технический нефтегазовый институт СахГУ).