Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2021
Сегодня 02:21
72,72|85,99|66,91
Холодная вода вернулась в жилые дома нового Дальнего
11:33, 13.09.21 | Новости общества Сахалина и Курил

Холодная вода вернулась в жилые дома нового Дальнего

Холодная вода вернулась в жилые дома нового Дальнего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аварийное отключение электроэнергии утром 13 сентября на водозаборе "Северо-западный" стало причиной отсутствия холодного водоснабжения в жилых домах нового Дальнего, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщили в МКП "Городской водоканал", на этот час напряжение подано, запущена насосная станция на водозаборе, вода поступает в дома.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы прошли вакцинацию от COVID?