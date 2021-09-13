Тихоокеанское
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10:40, 13.09.21 | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине хотят увеличить размер инвестиционного налогового вычета

На Сахалине хотят увеличить размер инвестиционного налогового вычета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Размер инвестиционного налогового вычета планируют увеличить для островных компаний, расширят и перечень получателей льготы. Вопросы господдержки и инструменты для удобства ведения бизнеса обсудили в рамках очередного заседания рабочей группы в правительстве области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Сегодня в регионе разработан обширный пакет мер поддержки инвестиционной деятельности, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. - Один из наиболее действенных инструментов - механизм инвестиционного налогового вычета. Мы подготовили законопроект, согласно которому расширится список отраслей-получателей льготы. Документ также включает в себя увеличение размера вычета с 50 до 90 процентов. Мы рассчитываем, что для предпринимателей это станет хорошим подспорьем в реализации проектов. В связи с этим хотелось бы услышать пожелания от представителей бизнеса. В том числе рассмотрим и предложения по включению в перечень получателей поддержки дополнительных отраслей.

По вопросам использования преференции и внесения предложений можно обратиться в министерство инвестиционной политики области по номеру 8(4242)67-17-65 или по электронной почте mininvest@sakhalin.gov.ru.

В рамках заседания обсудили еще один значимый вопрос - сокращение сроков основных бизнес-процедур. Для достижения этой цели в регионе внедряют электронный документооборот.

- Перевод процедур в цифровой вид - одно из приоритетных направлений повышения качества услуг, - рассказала руководитель Управления Росреестра по Сахалинской области Алла Блинкова. - В дорожной карте, утвержденной правительством Сахалинской области, определен уровень использования электронной услуги по постановке на государственный кадастровый учет и регистрацию прав. Доля таких заявлений, поданных онлайн, уже к концу этого года должна составлять не менее 37 процентов. Прежде всего, это позволит существенно сократить сроки прохождения процедуры. Электронные заявления поступают напрямую в регистрирующий орган, сегодня время рассмотрения документов уже удалось уменьшить до трех рабочих дней.

Подать документы на постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию прав можно через личный кабинет на сайте Росреестра - rosreestr.gov.ru. При этом авторизоваться в системе необходимо через портал госуслуг.

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