На Сахалине хотят увеличить размер инвестиционного налогового вычета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Размер инвестиционного налогового вычета планируют увеличить для островных компаний, расширят и перечень получателей льготы. Вопросы господдержки и инструменты для удобства ведения бизнеса обсудили в рамках очередного заседания рабочей группы в правительстве области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- Сегодня в регионе разработан обширный пакет мер поддержки инвестиционной деятельности, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. - Один из наиболее действенных инструментов - механизм инвестиционного налогового вычета. Мы подготовили законопроект, согласно которому расширится список отраслей-получателей льготы. Документ также включает в себя увеличение размера вычета с 50 до 90 процентов. Мы рассчитываем, что для предпринимателей это станет хорошим подспорьем в реализации проектов. В связи с этим хотелось бы услышать пожелания от представителей бизнеса. В том числе рассмотрим и предложения по включению в перечень получателей поддержки дополнительных отраслей.
По вопросам использования преференции и внесения предложений можно обратиться в министерство инвестиционной политики области по номеру 8(4242)67-17-65 или по электронной почте mininvest@sakhalin.gov.ru.
В рамках заседания обсудили еще один значимый вопрос - сокращение сроков основных бизнес-процедур. Для достижения этой цели в регионе внедряют электронный документооборот.
- Перевод процедур в цифровой вид - одно из приоритетных направлений повышения качества услуг, - рассказала руководитель Управления Росреестра по Сахалинской области Алла Блинкова. - В дорожной карте, утвержденной правительством Сахалинской области, определен уровень использования электронной услуги по постановке на государственный кадастровый учет и регистрацию прав. Доля таких заявлений, поданных онлайн, уже к концу этого года должна составлять не менее 37 процентов. Прежде всего, это позволит существенно сократить сроки прохождения процедуры. Электронные заявления поступают напрямую в регистрирующий орган, сегодня время рассмотрения документов уже удалось уменьшить до трех рабочих дней.
Подать документы на постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию прав можно через личный кабинет на сайте Росреестра - rosreestr.gov.ru. При этом авторизоваться в системе необходимо через портал госуслуг.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:14 10 Сентября В Южно-Сахалинске открыли новый сквер Ариран
16:35 9 Сентября В Южно-Сахалинске продолжают продвигать «Карту сахалинца».
15:54 10 Сентября Сильный дождь прогнозируется на выходных на территории 13 районов Сахалина
16:34 10 Сентября Валерий Лимаренко потребовал глав районов обеспечить жителе й углем в кратчайшие сроки
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
15:50 19 Августа У жителей и гостей Южно-Сахалинска осталось 10 дней, чтобы попробовать сет из камбалы, кальмара и лосося
10:36 20 Августа Сахалинка в составе сборной России выступит на Первенстве Европы по тяжелой атлетике
13:56 17 Августа Администрация Южно-Сахалинска ищет кадровый резерв
Выбор редакции
- 14:42 Вчера Слёт школьных лесничеств "ЛЕСахалина" начался в Южно-Сахалинске
- 13:52 13 Сентября В Сахалинской области выбрали лучшего сельского библиотекаря
- 10:40 13 Сентября На Сахалине хотят увеличить размер инвестиционного налогового вычета
- 16:35 9 Сентября В Южно-Сахалинске продолжают продвигать «Карту сахалинца».
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?