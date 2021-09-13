На Сахалине хотят увеличить размер инвестиционного налогового вычета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Размер инвестиционного налогового вычета планируют увеличить для островных компаний, расширят и перечень получателей льготы. Вопросы господдержки и инструменты для удобства ведения бизнеса обсудили в рамках очередного заседания рабочей группы в правительстве области, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- Сегодня в регионе разработан обширный пакет мер поддержки инвестиционной деятельности, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. - Один из наиболее действенных инструментов - механизм инвестиционного налогового вычета. Мы подготовили законопроект, согласно которому расширится список отраслей-получателей льготы. Документ также включает в себя увеличение размера вычета с 50 до 90 процентов. Мы рассчитываем, что для предпринимателей это станет хорошим подспорьем в реализации проектов. В связи с этим хотелось бы услышать пожелания от представителей бизнеса. В том числе рассмотрим и предложения по включению в перечень получателей поддержки дополнительных отраслей.

По вопросам использования преференции и внесения предложений можно обратиться в министерство инвестиционной политики области по номеру 8(4242)67-17-65 или по электронной почте mininvest@sakhalin.gov.ru.

В рамках заседания обсудили еще один значимый вопрос - сокращение сроков основных бизнес-процедур. Для достижения этой цели в регионе внедряют электронный документооборот.

- Перевод процедур в цифровой вид - одно из приоритетных направлений повышения качества услуг, - рассказала руководитель Управления Росреестра по Сахалинской области Алла Блинкова. - В дорожной карте, утвержденной правительством Сахалинской области, определен уровень использования электронной услуги по постановке на государственный кадастровый учет и регистрацию прав. Доля таких заявлений, поданных онлайн, уже к концу этого года должна составлять не менее 37 процентов. Прежде всего, это позволит существенно сократить сроки прохождения процедуры. Электронные заявления поступают напрямую в регистрирующий орган, сегодня время рассмотрения документов уже удалось уменьшить до трех рабочих дней.

Подать документы на постановку на государственный кадастровый учет и регистрацию прав можно через личный кабинет на сайте Росреестра - rosreestr.gov.ru. При этом авторизоваться в системе необходимо через портал госуслуг.