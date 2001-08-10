На избирательных участках Южно-Сахалинска завершается подготовка к выборам в Госдуму

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В участковых избирательных комиссиях завершаются мероприятия по выборам в Государственную Думу РФ восьмого созыва. Напомним, они пройдут 17-19 сентября. Избиратели получат возможность проголосовать по федеральным (партийным) спискам и персонально за кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры по одномандатному избирательному округу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Во время выборов на территории Южно-Сахалинска будут действовать 88 избирательных участков: 82 постоянных и 6 временных. Работа по подготовке участков находится на контроле Южно-Сахалинской городской территориальной избирательной комиссии.

Как рассказал председатель участковой избирательной комиссии № 360 Дмитрий Предко, в начале сентября было проведено первое плановое установочное собрание с членами УИК.

- Мы обсудили организационные моменты, график работы, распределили обязанности, - отметил Дмитрий Предко. - С 8 сентября мы начали прием заявлений от жителей, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать в стенах участка, для голосования вне его стен. Сейчас мы работаем по утвержденному графику с 16 до 20 часов. Принимаем заявления, оформляем информационные стенды. На участке постоянно дежурят два сотрудника. Наша работа организована с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Все сотрудники вакцинированы. Наш участок также оборудован системой видеонаблюдения и видеофиксации.

До этого члены УИК также приняли участие в обучающих семинарах, где познакомились с новшествами избирательного законодательства, новыми регламентами ЦИК России.