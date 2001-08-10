В Южно-Сахалинске продолжаются рейды по выявлению нарушений благоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года в Южно-Сахалинске выдано около 1000 предостережений о необходимости соблюдать правила благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
Для предупреждения правонарушений сотрудники департамента общественной безопасности и контроля ежедневно проводят мониторинг городского округа и профилактические беседы с руководителями предприятий всех форм собственности.
Несмотря на проводимые мероприятия, по результатам каждого рейдового обследования специалистами фиксируются факты ненадлежащего содержания объектов и элементов благоустройства городской среды, за которые виновные лица несут ответственность, предусмотренную законом Сахалинской области "Об административных правонарушениях".
К примеру, наиболее распространенными нарушениями, выявленными в ходе мониторинга за прошедшую неделю, являлись:
- грязные и поврежденные ограждения, в том числе строительных площадок и мест проведения земляных работ;
- складирование строительных материалов и отходов в не предназначенных для этого местах, в том числе на газонах;
- ненадлежащее содержание фасадов зданий, в том числе многоквартирных домов.
Материалы муниципального контроля по данным фактам направлены в административную комиссию областного центра и государственную жилищную инспекцию Сахалинской области для рассмотрения вопроса о привлечении нарушителей к ответственности. Размер штрафов за подобные правонарушения достигает 300 тыс. рублей для юридических, 50 тыс. - для должностных и 5 тыс. - для физических лиц.
Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз призывает граждан и руководителей предприятий всех форм собственности содержать в надлежащем состоянии элементы и объекты благоустройства, в том числе осуществлять уборку своей территории от мусора; производить окос травы; своевременно проводить работы по покраске, ремонту, мойке и очистке ограждений и фасадов зданий, сооружений от грязи, пыли, посторонних надписей и объявлений; не допускать складирование строительных материалов и отходов на объектах озеленения и иных не предназначенных для этого местах.
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