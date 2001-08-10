С начала года более 1100 сахалинских и курильских семей отметили новоселье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К сегодняшнему дню на островах возвели свыше 189 тысяч квадратных метров жилья. Это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая информация прозвучала в ходе рабочего совещания в областном правительстве, которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

В ходе заседания стало известно, что в течение сентября на островах планируется сдать в эксплуатацию 13 многоэтажек. Новоселье отметят жители Южно-Сахалинска, а также Долинского, Смирныховского, Томаринского, Тымовского, Северо-Курильского и Южно-Курильского районов. Кроме того, в ближайшие недели завершится возведение домов в рамках индивидуального жилищного строительства общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров.

– Возможность улучшить свои жилищные условия необходимо предоставить как можно большему числу сахалинцев и курильчан. Для этого мы поставили перед собой амбициозную задачу - до конца года сдать рекордные 500 тысяч квадратных метров жилья. Это 7 тысяч квартир. Сейчас важно внимательно следить за работой строительных компаний, чтобы дома возводились в строгом соответствии с графиком, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Напомним, в 2019 году на Сахалине и Курилах ввели 6,1 тысячи квартир, в 2020-ом - уже более 8 тысяч. В островном регионе один из лучших показателей в России по объемам возводимого жилья по отношению к количеству жителей.

Сегодня четверть всего строящегося на островах жилья - арендное и социальное. Сахалинская область одной из первых в России расселила дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2017 года. Островной регион выполняет уже новую программу расселения до 2026 года. В прошлом году расселили 2,3 тысячи квартир аварийного фонда, в этом предстоит еще 2,4 тысячи. Всего в ближайшую пятилетку новоселье отпразднуют почти 29 тысяч сахалинцев и курильчан, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Сахалинские власти используют все возможные механизмы, чтобы квартирный вопрос могли решить не только переселенцы из аварийного фонда, но и жители региона, которые хотят купить квартиру на рыночных условиях.

На островах сформировано 370 перспективных участков под жилищное строительство. «Дальневосточные кварталы» могут появиться в Дальнем, Ново-Александровске и селе Мицулевка. Под индивидуальное жилищное строительство намечены перспективные участки в Анивском районе.

В Южно-Сахалинске появятся два больших микрорайона: «Уюн» на 7200 квартир и «Северный городок» – на 12 тысяч квартир. Обустроить дороги сети водо-, тепло- и энергоснабжение планируется с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

В Сахалинской области стремятся наладить производство стройматериалов на месте. Благодаря такому подходу появятся новые рабочие места и дополнительные налоговые отчисления в областной бюджет.

В этом году должны запустить домостроительные комбинаты – единственное в островном регионе предприятие по производству железобетонных конструкций для крупнопанельного строительства и предприятие по производству домокомплектов.

В Тымовском районе планируется создать технопарк лесопереработки, где будут производиться многослойные клееные деревянные панели. Экологичный материал можно будет использовать при строительстве индивидуальных домов.