Опубликован график подвоза воды для жителей Синегорска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На период до полной нормализации ситуации и активного этапа проведения работ по промывке сетей специалисты Сахалинской коммунальной компании, обеспечивающей водоснабжение населенного пункта, организовали с сегодняшнего дня подвоз воды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сейчас жилые дома переключают на северный водозабор. Где необходимо, сотрудники управляющей компании проведут промывку внутридомовых сетей с хлорированием.
Коммунальщики отмечают, что основные жалобы поступают от жителей домов, снабжающихся от восточного водозабора. Проблемы могут возникать точечно до момента полного обновления запасов воды на местном водохранилище за счет обильных осадков.
На этот период организован регулярный отбор лабораторных проб на объектах. На особом контроле ситуация со снабжением водой социальных учреждений.
Подвоз воды населению будет выполняться по следующему графику:
- ул. Коммунистическая, 65, 67 в 17.50;
- ул. Горная, 7, 8 в 18.30;
- ул. Шахтерская, 6 в 18.50;
- ул. Шахтерская, 11, 13 в 19.10;
- ул. Горная, 5 в 19.30;
- ул. Горная, 6 в 19.50;
- ул. Горная, 2 в 20.10.
Перед руководством СКК поставлена задача оперативно реагировать на поступающие обращения и, в случае необходимости, корректировать график для удобства граждан.
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