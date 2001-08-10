Почти 160 миллионов рублей задолжали сахалинцы за вывоз мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области накопили большие долги за вывоз мусора. На 1 июля 2021 года эта сумма составляет около 160 млн. рублей.
Управление по обращению с отходами напоминает жителям островного региона, что в случае игнорирования выставленных счетов, у них будет накапливаться задолженность, а по истечению 30 дней с даты наступления оплаты будет начисляться пеня в размере 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ.
В результате чего регоператор вынужден обращаться в суд, по итогам заседания которого выносится судебный приказ. При игнорировании законных требований будет подключена служба судебных приставов. Должникам может грозить арест на банковские счета, имущество и доходы гражданина (пенсионные выплаты, стипендию, заработную плату) до полного погашения, запрет оформления документов на автотранспорт и недвижимость, а также запрет выезда за пределы Российской Федерации.
Всего за период с 2019 года по первую половину 2021 года взыскано, после вмешательства службы судебных приставов, около 8,5 млн. рублей.
По данным регионального оператора на 1 января 2021 года было подано около 9,5 тысяч судебных приказов на 23 млн. рублей. Рассмотрено в суде 6,5 тысяч, удовлетворено на сумму 13,5 млн. рублей. С начала года и по 1 августа подано около 4 тысячи исков на 11,5 млн. рублей.
При невозможности единовременно оплатить всю сумму долга, в Управлении по обращению с отходами можно оформить рассрочку.
Если потребитель уверен, что есть ошибка в расчетах, то ему необходимо обратиться либо в Управление по обращению с отходами (г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 39 корпус В, кабинет № 103), либо в Сахалинэнергосбыт (г. Южно-Сахалинск, ул. им Космонавта Поповича, 112). Специалисты проверят начисления по лицевому счету и внесут корректировку.
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