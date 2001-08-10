Сахалинцев и курильчан приглашают участвовать во Всероссийском экономическом диктанте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Он состоится 12 октября с 5:00 до 22:00 по московскому времени в онлайн-формате в виде теста на официальном сайте акции. Каждый сможет принять участие, для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету.
Организатор экономического диктанта: вольное экономическое общество России при участии международного союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.
Цель экономического диктанта: повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации. Вольное экономическое общество России проводит общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» с 2017 года. В 2020 году акция впервые состоялась только в онлайн-формате во всех 85 регионах России, а также в шести странах; свою экономическую грамотность проверили 183 215 человек.
Результаты экономического диктанта предоставляются участнику сразу после его окончания. Сертификат участника с указанием соответствующего уровня знаний будет доступен для скачивания в личном кабинете пользователя.
Участники экономического диктанта, набравшие 90 баллов и выше, являются победителями. Диплом победителя будет доступен для скачивания в личном кабинете. Победителей экономического диктанта пригласят к участию в финале фестиваля экономической науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях Вольного экономического общества России.
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