В Южно-Сахалинске прошел конкурс "Семейная кухня"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс "Сейная кухня" стал финальным в череде мероприятий, которые приходили в Южно-Сахалинске в рамках фестиваля "Остров-Рыба", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В конкурсе приняли участие шесть команд. Основным ингредиентом для приготовления блюд была рыба. Также организаторы предоставили дополнительные продукты. Специализированное помещение для проведения конкурса представил сахалинский техникум сервиса.
- Наше блюдо интересно тем, что мы рыбу жарим в кунжуте, - делится секретом Ирина Шепилова из команды "Икринки от Иринки". - Дети у нас рыбу плохо едят, а в кунжуте - как чипсы. Мы даже не заостряем их внимание, что это рыба.
- У нас простое полезное блюдо и вся семья может принять участие в приготовлении. Называется - "Рыба моей мечты". Сюда входит горбуша, сливки, сыр, помидор, шпинат, базилик и спаржа, - рассказал Денис Стародубенко из команда "Медузы".
На приготовление блюд у команд был час. Жюри следило за процессом приготовления, чистотой рабочих мест и т.д. Основное условия конкурса — в команде не должно быть профессиональных поваров.
Как рассказал член жюри, президент сообщества Chefs Team Russia Николай Сарычев, главный критерий оценки - конечно же вкус. Блюдо должно быть насыщенным, также участникам необходимо соблюсти условия конкурса и приготовить рыбу, соус и гарнир. При этом овощи и рыба должны быть приготовлены с учетом полезных свойств продуктов.
Команды также должны были презентовать свое блюдо. Лучше всех с конкурсными заданиями, по мнению жюри, справилась команда "На крючке": Татьяна Анисимова вместе с дочерьми Ксенией и Вероникой приготовили самое вкусное блюдо из рыбы.
Победителей наградили в субботу в рамках проведения тематической ярмарки «Остров-Рыба». Как рассказывают организаторы, одна из задач конкурса - дать южносахалинцам возможность поделиться рецептами домашних семейных блюд, которые могут оказаться достойными к включению в меню ресторанов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:19 31 Августа На Сахалине задержаны наркоторговцы с товаром на 50 миллионов рублей
10:54 31 Августа Сахалинцев зовут подняться на пик Чехова 5 сентября
16:20 2 Сентября Тротуары в Южно-Сахалинске делают более удобными для пешеходов
12:22 3 Сентября Средняя зарплата газовиков и нефтяников Сахалина в 2021 году составила около 470 тысяч рублей
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
16:56 12 Августа Прокуратура проверит, почему жители Сахалине не могут купить себе уголь
16:32 13 Августа В Южно-Сахалинске на выходных перекроют движение по западной полосе ул. Железнодорожной
14:08 12 Августа Сегодня, 12 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 90 рублей за килограмм
Выбор редакции
- 16:20 2 Сентября Тротуары в Южно-Сахалинске делают более удобными для пешеходов
- 11:02 2 Сентября Сахалинский каратист стал себеряным чемпионом России
- 15:08 1 Сентября Фасады гаражей в Южно-Сахалинске украсят изображения птиц
- 11:15 31 Августа В Южно-Сахалинске перевозчикам напомнили о запрете высаживать школьников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?