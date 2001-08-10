В Южно-Сахалинске прошел конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс "Сейная кухня" стал финальным в череде мероприятий, которые приходили в Южно-Сахалинске в рамках фестиваля "Остров-Рыба", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В конкурсе приняли участие шесть команд. Основным ингредиентом для приготовления блюд была рыба. Также организаторы предоставили дополнительные продукты. Специализированное помещение для проведения конкурса представил сахалинский техникум сервиса.

- Наше блюдо интересно тем, что мы рыбу жарим в кунжуте, - делится секретом Ирина Шепилова из команды "Икринки от Иринки". - Дети у нас рыбу плохо едят, а в кунжуте - как чипсы. Мы даже не заостряем их внимание, что это рыба.

- У нас простое полезное блюдо и вся семья может принять участие в приготовлении. Называется - "Рыба моей мечты". Сюда входит горбуша, сливки, сыр, помидор, шпинат, базилик и спаржа, - рассказал Денис Стародубенко из команда "Медузы".

На приготовление блюд у команд был час. Жюри следило за процессом приготовления, чистотой рабочих мест и т.д. Основное условия конкурса — в команде не должно быть профессиональных поваров.

Как рассказал член жюри, президент сообщества Chefs Team Russia Николай Сарычев, главный критерий оценки - конечно же вкус. Блюдо должно быть насыщенным, также участникам необходимо соблюсти условия конкурса и приготовить рыбу, соус и гарнир. При этом овощи и рыба должны быть приготовлены с учетом полезных свойств продуктов.

Команды также должны были презентовать свое блюдо. Лучше всех с конкурсными заданиями, по мнению жюри, справилась команда "На крючке": Татьяна Анисимова вместе с дочерьми Ксенией и Вероникой приготовили самое вкусное блюдо из рыбы.

Победителей наградили в субботу в рамках проведения тематической ярмарки «Остров-Рыба». Как рассказывают организаторы, одна из задач конкурса - дать южносахалинцам возможность поделиться рецептами домашних семейных блюд, которые могут оказаться достойными к включению в меню ресторанов.