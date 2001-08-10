В Березняках провели выездной прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прием горожан прошел под председательством вице-мэра Александра Гринберга. Выездное мероприятие было организовано в результате прямого эфира градоначальника на радио, на который поступило много вопросов и жалоб от жителей Березняков. На встрече были рассмотрены важные и актуальные вопросы местных жителей.
Так, много жалоб поступало на транспортную доступность. По словам большинства присутствующих жителей существующее количество и расписание автобусов не справляется с потоком горожан. Вице-мэр пояснил, что проблему в администрации знают и ранее уже были приняты шаги для ее решения. Уже в ближайшее время, 13 сентября, на линию выйдут два дополнительных автобуса, которые должны разгрузить пассажиропоток. Кроме того, выбрать время первого прибытия пассажирского транспорта на остановку жители также смогут самостоятельно. Для этого управлением территории будет осуществлен опрос проживающих в селе посредством обзвона.
Несколько жителей подняли вопросы водоснабжения, обратив внимание на ветхое состояние существующих сетей. Представители муниципалитета ответили, что уже сейчас готовится проектная документация на полную замену всех сетей водоснабжения в планировочном районе. Решается вопрос финансирования подобной масштабной реконструкции.
Также на выездном приеме люди спросили, когда на их территории появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Начальник МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" Олег Вторушин пояснил, что данный вопрос также уже решается и в ближайший месяц на территории Березняков установят контейнеры для пластиковых отходов. Их поставка на Сахалин ожидается в ближайшее время.
Встреча с жителями Березняков получилась очень насыщенной и эмоциональной. Было задано множество важных и злободневных вопросов, все они внесены в протокол и взяты в работу администрацией городского округа.
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