На Сахалине протестируют цифровую платформу организации полетов беспилотников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корпорация развития Сахалинской области и российская компания «Аэроскрипт» запускают пилотный проект «Небосвод – Сахалин». Цифровая платформа позволит в десять раз сократить время получения разрешения на полеты беспилотных воздушных судов, которое в текущий момент в разных регионах может занимать до 30 дней. Соответствующее соглашение сегодня подписано на полях Восточного экономического форума в присутствии заместителя министра транспорта России, председателя набсовета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Кирилла Богданова и заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.

«Одно из основных направлений утвержденной правительством стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли – ускорение массового коммерческого использования всех видов беспилотного транспорта, – рассказал замминистра транспорта. – Первый шаг к этому – отработка предлагаемых российскими разработчиками цифровых и организационно-технических решений в новом правовом формате «регуляторных песочниц», а также на территориях, где ниже риски внедрения новых технологий. В этой ситуации тестирование решений по организации движения беспилотных воздушных судов на Сахалине позволит нам ускорить и формирование комплекса правового и технического национального регулирования этой сферы, и внедрение дронов всех типов в практику бизнеса и государственного управления».

В рамках пилотного проекта планируется испытать цифровую идентификацию авиадронов с отображением местоположения внешнего пилота и технологию предупреждения конфликтов в воздухе. При этом профильные ведомства смогут получать информацию о полетах беспилотников в режиме реального времени. «Небосвод – Сахалин» за счет обеспечения безопасности использования беспилотной авиации позволит развивать городскую и региональную аэромобильность, а также способствовать транспортной связанности городов и населенных пунктов островного региона.

По словам Вячеслава Аленькова, в регионе существует широкое поле возможностей для беспилотной авиации. «Дроны можно применять для перевозки почты, отслеживания заполнения нерестилищ в реках, контроля ледовой обстановки, поиска свалок, очагов возгораний в лесах и заблудившихся людей, а также проверки состояния дорог, нефте- и газопроводов», – пояснил заместитель председателя правительства Сахалинской области.

Глава компании «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов рассказал, что одними из первых будут протестированы технологии бесконтактной доставки биоматериалов, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. «Мы совместно проведем тестирование процедур генерации больших массивов данных с целью их последующей обработки с помощью искусственного интеллекта, тем самым создадим задел для развития новых видов бизнеса, связанного с применением беспилотных воздушных судов», – добавил он. В компании отметили, что к 2035 году доля беспилотных воздушных перевозок в рамках оказания почтовых услуг составит 50 % в малонаселенных и труднодоступных районах и 30% – в зонах малоэтажной застройки.

Первый пилотный проект «Небосовод» для интеграции беспилотных судов в воздушное пространство был запущен в прошлом году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.