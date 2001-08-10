На Сахалине протестируют цифровую платформу организации полетов беспилотников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корпорация развития Сахалинской области и российская компания «Аэроскрипт» запускают пилотный проект «Небосвод – Сахалин». Цифровая платформа позволит в десять раз сократить время получения разрешения на полеты беспилотных воздушных судов, которое в текущий момент в разных регионах может занимать до 30 дней. Соответствующее соглашение сегодня подписано на полях Восточного экономического форума в присутствии заместителя министра транспорта России, председателя набсовета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Кирилла Богданова и заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова.
«Одно из основных направлений утвержденной правительством стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли – ускорение массового коммерческого использования всех видов беспилотного транспорта, – рассказал замминистра транспорта. – Первый шаг к этому – отработка предлагаемых российскими разработчиками цифровых и организационно-технических решений в новом правовом формате «регуляторных песочниц», а также на территориях, где ниже риски внедрения новых технологий. В этой ситуации тестирование решений по организации движения беспилотных воздушных судов на Сахалине позволит нам ускорить и формирование комплекса правового и технического национального регулирования этой сферы, и внедрение дронов всех типов в практику бизнеса и государственного управления».
В рамках пилотного проекта планируется испытать цифровую идентификацию авиадронов с отображением местоположения внешнего пилота и технологию предупреждения конфликтов в воздухе. При этом профильные ведомства смогут получать информацию о полетах беспилотников в режиме реального времени. «Небосвод – Сахалин» за счет обеспечения безопасности использования беспилотной авиации позволит развивать городскую и региональную аэромобильность, а также способствовать транспортной связанности городов и населенных пунктов островного региона.
По словам Вячеслава Аленькова, в регионе существует широкое поле возможностей для беспилотной авиации. «Дроны можно применять для перевозки почты, отслеживания заполнения нерестилищ в реках, контроля ледовой обстановки, поиска свалок, очагов возгораний в лесах и заблудившихся людей, а также проверки состояния дорог, нефте- и газопроводов», – пояснил заместитель председателя правительства Сахалинской области.
Глава компании «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов рассказал, что одними из первых будут протестированы технологии бесконтактной доставки биоматериалов, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. «Мы совместно проведем тестирование процедур генерации больших массивов данных с целью их последующей обработки с помощью искусственного интеллекта, тем самым создадим задел для развития новых видов бизнеса, связанного с применением беспилотных воздушных судов», – добавил он. В компании отметили, что к 2035 году доля беспилотных воздушных перевозок в рамках оказания почтовых услуг составит 50 % в малонаселенных и труднодоступных районах и 30% – в зонах малоэтажной застройки.
Первый пилотный проект «Небосовод» для интеграции беспилотных судов в воздушное пространство был запущен в прошлом году на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:10 Сегодня 2 сентября в Южно-Сахалинске можно будет купить килограмм свежей горбуши за 90 рублей
09:26 Сегодня Сахалинец, не справившись с управлением автомобилем, врезался в бетонное ограждение
10:38 Сегодня В августе на Сахалине 425 раз исследовали качество воды
- 12:03 Сегодня ВТБ и ООО "ГК "Столица" развивают сеть объектов потребительского рынка на Сахалине
15:23 26 Августа В Южно-Сахалинске продают не те арбузы и не в тех местах
16:47 26 Августа На Сахалине с 1 сентября меняется расписание "Орланов"
13:56 26 Августа Полицейские задержали браконьера с пятью килограммами красной икры
13:54 26 Августа Житель Сахалина не смог пройти мимо брендовых вещей и украл их
11:32 5 Августа В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями
16:11 6 Августа Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол
10:33 5 Августа Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев
12:24 9 Августа На Сахалине задержаны 9 из 10 телефонных "террористов"
Выбор редакции
- 16:20 Сегодня Тротуары в Южно-Сахалинске делают более удобными для пешеходов
- 11:02 Сегодня Сахалинский каратист стал себеряным чемпионом России
- 15:08 Вчера Фасады гаражей в Южно-Сахалинске украсят изображения птиц
- 11:15 31 Августа В Южно-Сахалинске перевозчикам напомнили о запрете высаживать школьников
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы прошли вакцинацию от COVID?