Власти Южно-Сахалинска думают, как решить транспортную проблему областного центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр областного центра Сергей Надсадин обсудил с ведущим российским экспертом вопросы развития и оптимизации дорожной сети и транспортной инфраструктуры.
Вместе с главным архитектором Южно-Сахалинска Максимом Ефановым Сергей Надсадин в рамках служебной командировки провел рабочую встречу с директором института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаилом Блинкиным. Он один из признанных экспертов общероссийского уровня c колоссальным опытом работы по направлению оптимизации транспортной составляющей в ряде российских городов.
В ходе диалога стороны обсудили транспортные проблемы Южно-Сахалинска и пути их решения. Это один из ключевых разделов будущего Генплана города, который сегодня по заказу муниципалитета разрабатывает научно-исследовательский и проектный Институт Генплана Москвы. Напомним, этот стратегически важный документ по сути определит градостроительную политику как минимум на ближайшие 20 лет. Завершить работу планируют в следующем году. Специалисты Института Генплана также приняли участие в этой встрече.
- В разрабатываемом Генплане особое внимание уделено развитию автодорожной сети. Это и понятно, что город растёт и развивается. Появляются целые микрорайоны, в ближайших наших планах - строительство жилья в северной и южной частях города. И без должной проработки дорожной сети комплексное развитие невозможно. И взгляд таких профессионалов, как Михаил Яковлевич, - нам необходим, чтобы использовать колоссальный экспертный опыт в интересах развития Южно-Сахалинска, - отметил Сергей Надсадин. - Тем более, что в следующем году мы организовываем у нас в Южно-Сахалинске Центр управления дорожным движением, который в том числе будет регулировать процессы, связанные с развитием транспортной и дорожной инфраструктуры. Это также особенно актуально, учитывая, что мы приступаем к масштабной модернизации общественного транспорта.
Теме модернизации общественного транспорта, а также текущему состоянию этой сферы, будет посвящён очередной выпуск программы «От первого лица» на радио АСТВ. Сегодня, 2 сентября, гостями студии и ведущей Алёны Бариновой станут вице-мэр Виталий Данилов и заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов. Начало эфира в 18.00. Свои вопросы можно оставлять под соответствующим постом на странице Сергея Надсадина в Инстаграме https://www.instagram.com/p/CTS9rAfq08p/?utm_medium=copy_link
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