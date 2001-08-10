Банк ВТБ поддержал природоохранные проекты Кроноцкого заповедника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банк ВТБ оказал финансовую помощь Кроноцкому заповеднику. Полученные от банка средства были направлены на улучшение материальной базы, совершенствование природоохранной деятельности на заповедных территориях, реализацию образовательных программ и повышение уровня экологической культуры жителей и гостей Камчатки. Поддержка экологических проектов осуществляется в рамках программы "Здоровая страна", которая ставит своей целью заботу о здоровье и благополучии населения, в том числе, сохранение заповедных мест и биоразнообразия в России.
Благодаря банку началось проектирование визит-центра на кордоне "Озерный" Южно-Камчатского заказника, открытие которого запланировано на 2023 год. Он будет действовать круглогодично. Основную часть современной интерактивной экспозиции авторы посвятят социоэкосистеме юга Камчатки. Наличие такого центра позволит эффективнее вести эколого-просветительскую деятельность с посетителями заказника и грамотно управлять туристическим потоком.
ВТБ поддержал создание современной технической базы. Для хранения материально-технических средств, ремонта и обслуживания техники заповедника приобретён земельный участок в городе Елизово. База будет расположена недалеко от вертолётных площадок в Елизовском районе, что позволит заповеднику оптимизировать логистику, доставляя необходимые грузы быстрее и дешевле.
Развитие экологического туризма - одно из главных направлений природоохранной работы Кроноцкого заповедника. Как показывает международный опыт, в местах, популярных у путешественников, практически не появляются браконьеры. Для туристических целей за счет средств ВТБ в этом году были приобретены 3 скоростных катера. Благодаря современной технике сотрудникам заповедника удалось в считанные минуты дойти до места крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере и поднять пострадавших из воды.
- Мы благодарны банку ВТБ, который обратил внимание на проблему сохранения природы Камчатки, необходимость совершенствования и развития природоохранной и эколого-просветительской деятельности Кроноцкого заповедника, вовлечения людей в заповедное дело, - отметил директор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Петр Шпиленок. - Надеемся, что наше сотрудничество в этом направлении продолжится, поскольку взаимодействие особо охраняемых природных территорий и социально ответственного бизнеса в реализации природоохранных проектов важно и полезно для всех сторон.
- В 2020 году банк ВТБ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ заключили соглашение о сотрудничестве в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" национального проекта "Экология", - рассказала управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь. - Одним из проектов в рамках этого соглашения стало взаимодействие ВТБ с Кроноцким заповедником. Мы видим, что реализуемые проекты способствуют развитию экологического туризма, привлекают стабильный поток новых посетителей, которые приходят в восторг от величественной красоты нашего края.
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