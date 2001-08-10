Сахалинцев зовут подняться на пик Чехова 5 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционное ежегодное восхождение на пик Чехова состоится в Южно-Сахалинске 5 сентября. В этом году событие приурочено к 76-летию окончания Второй мировой войны, освобождению Сахалина и Курильских островов. Организует мероприятие региональная общественная организация по туризму "Адреналин" при поддержке министерства туризма Сахалинской области.
Пик Чехова - это один из самых популярных и в то же время непростых маршрутов. Традиция восхождения берет начало в 1966 году. Именно тогда группа энтузиастов в составе 20 человек решила отметить день рождения Ленина восхождением на гору. Впоследствии эта инициатива была поддержана и восхождение проводилось ежегодно. Самое массовое состоялось в 1970 году, когда в мероприятии приняло участие более 2500 человек, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве туризма.
В советское время восхождение на пик Чехова приравнивалось к сдаче норм ГТО, сегодня во время массового восхождения можно получить сертификат. Регистрация и инструктаж участников состоится с 08:00 до 09:00 возле кафе "Старый друг".
Для обеспечения безопасности участников на тропе в день восхождения по всему маршруту будут стоять и указывать дорогу инструкторы-проводники "Адреналина" и волонтеры. На старте каждый участник сможет сделать фотомагнит на память. На обратном пути всем желающим будет предложен чай.
Для соблюдения противоковидных мер участников восхождения просят соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. Подъемы будут организованы небольшими группами.
С собой необходимо иметь: перекус на день, термос с чаем, воду, одежду по погоде, максимально удобную обувь. Все необходимое лучше сложить в рюкзак, чтобы руки были свободными.
Участники до 18 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых. Лица в нетрезвом виде к восхождению не допускается, также запрещено употребление алкогольных напитков на протяжении всего маршрута. Восхождение с собаками строго в намордниках или на поводке.
При наличии на пике Чехова тумана восхождение отменяется. По всем вопросам обращаться по телефону + 7 (914) 746-12-68.
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